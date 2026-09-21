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در قرعهکشی لیگ دسته دوم فوتبال کشور، تیم ذوبآهن «ب» در گروه اول قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن، قرعهکشی رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور، فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برگزار شد.
این مسابقات دربازه زمانی ۱۷ تا ۲۰ مهرماه آغاز خواهد شد که بر این اساس، تیم فوتبال «ذوبآهن ب» در گروه اول این رقابتها جای گرفت.
تیم فوتبال ذوب آهن «ب»، از هفته اول تا سیزدهم رقابتها در دیدارهای نیم فصل اول به ترتیب با تیمهای پرواز سیمرغ، سپیدرود رشت، نفت و گاز ایلام، تیم X نود ارومیه، شهرداری بندر ماهشهر، ایران جوان بوشهر، شاهین تهران، شهرداری بندرعباس، دنا یاسوج، برق شیراز، رخش خودرو آذربایجان، پادیاب خلخال و فجر قزوین به رقابت خواهد پرداخت.