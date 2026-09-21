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نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز بر ضرورت استمرار برنامههای فرهنگی و هماندیشی در محیطهای دانشگاهی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیتالله لطفالله دژکام در نشست هماندیشی مدیران و رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان فارس، با تأکید بر لزوم ارتقای جایگاه دانشگاهها در هندسه فرهنگی کشور، برگزاری این دست نشستها را نه یک رویداد تشریفاتی، که ضرورتی برای «همافزایی راهبردی» دانست.
امام جمعه شیراز با اشاره به تکثر دیدگاهها و ضرورت تضارب آراء در محیطهای علمی اظهار داشت: دانشگاه زنده و پویا، دانشگاهی است که در آن گفتوگو به عنوان یک ارزش بنیادین نهادینه شده باشد. ما باید ظرفیت شنیدن دیدگاههای متنوع را داشته باشیم؛ چرا که سخن حق در دل گفتوگوهای علمی متولد میشود و از این راه میتوان به درکی عمیقتر از مسائل ملی و دینی دست یافت.
آیتالله دژکام با انتقاد از اکتفا به ظواهر در فعالیتهای دانشگاهی گفت: در محیط علمی، بسنده کردن به شعارها آفت است. آرمانهای دانشگاه باید از حصار اتاقهای فکر خارج شده و در عرصه عمل عینیت یابد. دانشگاه تمدنساز باید بتواند ایدههای روی کاغذ را به محصولات فناورانه، راهکارهای فرهنگی و خروجیهای ملموس اجتماعی تبدیل کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن دعوت از اساتید و دانشجویان برای حضور پرشور در رویداد «تجمع جانفدایان ایران» که دوم مهرماه در شیراز برگزار میشود، تصریح کرد: حضور نخبگان دانشگاهی در چنین رویدادهایی، پیامی راهبردی دارد؛ این حضور نشاندهنده پیوند ناگسستنی «علم» با «غیرت ملی» و «بصیرت انقلابی» است و ثابت میکند که جامعه دانشگاهی در طوفانهای حوادث، همواره در کنار مردم و پای ارزشهای کشور ایستاده است.
در حاشیه این نشست، با رونمایی از پوستر دو همایش ملی «چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی» و «تحول در روششناسی»، بر ضرورت بازخوانی نقادانه علوم انسانی غربی و بومیسازی الگوهای علمی متناسب با مبانی تمدنی ایران اسلامی تأکید شد؛ اقدامی که نشانگر عزم جدی دانشگاههای فارس برای پیشتازی در این عرصه راهبردی است.
در این مراسم رؤسای دانشگاه ها و برخی از اساتید دیدگاه های خود را درخصوص بازگشایی دانشگاه ها و ایجاد محیطی فعال و پویا برای دانشجویان بیان کردند.