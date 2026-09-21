پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب ایذه از توقیف یک دستگاه خودروی حامل هشت کیلوگرم مواد مخدر و روانگردان صنعتی و دستگیری دو متهم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق دقیقیان اظهار کرد: در پی وصول گزارش موثق از سوی مرجع انتظامی مبنی بر جابهجایی یک محموله مواد مخدر، دستورات قضایی لازم برای شناسایی و توقیف خودروی مورد نظر صادر شد.
وی با اشاره به نتایج بازرسی از وسیله نقلیه افزود: در بازرسی فنی و دقیق از این خودرو، در مجموع هشت کیلوگرم هروئین و شیشه (متامفتامین) کشف و ضبط شد.
دادستان عمومی و انقلاب ایذه درباره اقدامات قانونی انجامشده تصریح کرد: در این رابطه دو نفر از متهمان اصلی بازداشت و خودروی حامل این مواد افیونی نیز توقیف شد.
دقیقیان تأکید کرد: اقدامات قضایی و اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل و مرتبطان این پرونده با جدیت ادامه دارد.