به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری در شهرضا گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر شروع بارش‌ها از نیمه اول مهرماه در مناطق غرب و جنوب استان، دستورالعمل‌های مدیریت بحران را به همه فرمانداری‌ها و دستگاه‌های استان ابلاغ کردیم.

منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه با توجه به تجارب سال‌های گذشته، شهرستان شهرضا استعداد وقوع سیلاب‌های ناگهانی را دارد، افزود: شهرستان شهرضا دارای حدود ۱۴۱ کیلومتر رودخانه است که در سال‌های گذشته ۸۷ کیلومتر آن لایروبی شده و مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای، اعتبارات لازم را برای ادامه لایروبی رودخانه‌های منطقه از جمله رودخانه‌های سود آباد، سیده خاتون، وشاره، کهرویه و گلشن پرداخت کند.

وی گفت: مقرر شد که آب منطقه‌ای ۸ سازه پرخطر شناسایی شده ازجمله پل‌هایی که بدون توان عبور سیلاب هستند را به اداره راهداری، بنیاد مسکن و شهرداری شهرضا ابلاغ کند تا ظرف زمان بندی خاص، اصلاح و بهسازی این پل‌ها را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: منابع طبیعی استان با همکاری امور منابع و آب منطقه‌ای نسبت به اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست محله تنگ قاپوچی که در محور مهیار قرار دارد و سال‌های گذشته هم آبراه‌ها به این سمت هدایت شد، اقدام کند تا از وقوع سیلاب در این حوزه جلوگیری شود.

منصور شیشه فروش افزود: مقرر شد آب منطقه‌ای با همکاری ادارات منابع طبیعی دو شهرستان دهاقان و شهرضا درخصوص اجرای طرح‌های پخش سیلاب و کنترل سیل در بالادست گلشن و سورمنده در منطقه دهاقان و بالای دانشگاه آزاد شهرضا و رودخانه قصرچم اقدام کند.