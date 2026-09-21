ناگویا ۲۰۲۶؛ عبور از ژاپن، دومین پیروزی دختران بسکتبال سه‌نفره ایران

تیم بسکتبال سه‌نفره بانوان کشورمان در دومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا، مقابل ژاپن به پیروزی رسید.