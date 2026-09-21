ناگویا ۲۰۲۶؛ عبور از ژاپن، دومین پیروزی دختران بسکتبال سهنفره ایران
تیم بسکتبال سهنفره بانوان کشورمان در دومین دیدار خود در بازیهای آسیایی ناگویا، مقابل ژاپن به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم بسکتبال سهنفره بانوان ایران در دومین دیدار خود در رقابتهای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، با نتیجه ۱۸ بر ۱۶ از سد ژاپن، میزبان مسابقات، گذشت و دومین پیروزی خود را به دست آورد.
در این دیدار مهلا عابدی با ۸ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران بود. شمیم نوری ۵ امتیاز، فرناز خدامرادی ۴ امتیاز و مهسا کرانی نیز یک امتیاز برای ایران کسب کردند.
تیم ایران پیش از این در نخستین دیدار خود با نتیجه ۱۹ بر ۵ ازبکستان را شکست داده بود و با کسب دو پیروزی، روز نخست رقابتهای خود را با عملکردی موفق پشت سر گذاشت.