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آیتالله العظمی حسین مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان در پیامی درگذشت حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید شیعه و از استادان درس فقه را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در پیام تسلیت حضرت آیتالله العظمی حسین مظاهری در پی درگذشت حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
ارتحال اسفناک فقیه جامع و مرجع عالیقدر حضرت آیتالله آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی قدسسرهالشریف، موجب کمال تأثر و اندوه شد.
ایشان که بقیة السلف الصالح و خود، یکی از اساطین و ارکان متین حوزۀ علمیۀ مقدس قم بودند، عمر شریف خود را در مجاهدت بیوقفۀ علمی و معنوی و تعلیم و تربیت جمع زیادی از اساتید و فضلاء و حراست از دیانت و فقاهت و صیانت از جایگاه مرجعیت و حفاظت از کیان حوزه و روحانیت و دلسوزی برای مؤمنان، سپری کرده و بیشک در خصایل بارز علمی و وسعت دانش و دقت نظر و مناقب والای اخلاقی و صفای نفس و اخلاص در عمل، اسوۀ حسنۀ دوران بودند.
حوزههای علمیه و به خصوص حوزه مقدس قم، ستارهای درخشان را از دست داد و این ضایعهای سنگین و مصیبتبار است.