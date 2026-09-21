به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در پیام تسلیت حضرت آیت‌الله العظمی حسین مظاهری در پی درگذشت حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال اسفناک فقیه جامع و مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی قدس‌سره‌الشریف، موجب کمال تأثر و اندوه شد.

ایشان که بقیة السلف الصالح و خود، یکی از اساطین و ارکان متین حوزۀ علمیۀ مقدس قم بودند، عمر شریف خود را در مجاهدت بی‌وقفۀ علمی و معنوی و تعلیم و تربیت جمع زیادی از اساتید و فضلاء و حراست از دیانت و فقاهت و صیانت از جایگاه مرجعیت و حفاظت از کیان حوزه و روحانیت و دلسوزی برای مؤمنان، سپری کرده و بی‌شک در خصایل بارز علمی و وسعت دانش و دقت نظر و مناقب والای اخلاقی و صفای نفس و اخلاص در عمل، اسوۀ حسنۀ دوران بودند.

حوزه‌های علمیه و به خصوص حوزه مقدس قم، ستاره‌ای درخشان را از دست داد و این ضایعه‌ای سنگین و مصیبت‌بار است.