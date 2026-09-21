به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد دستور مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: با مساعدت و همکاری اداره کل ورزش و جوانان و با پیگیری واحد حقوقی اداره کل، اداره ورزش و جوانان شهرستان باغملک و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، روند قانونی صدور سند مالکیت استادیوم «شهدای ۷ تیر» باغملک با موفقیت به پایان رسید.

او با بیان این که این استادیوم با مساحت ۴۰ هزار و ۶۹۳ مترمربع از مجموعه‌های ورزشی استراتژیک شهرستان محسوب می‌شود، ادامه داد: صدور سند آن گامی کلیدی در راستای تثبیت مالکیت و ساماندهی حقوقی اماکن ورزشی این شهرستان است.

مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: خوشبختانه تاکنون به شکل بی سابقه‌ای بیش از ۶۰۰ مکان و املاک اداره کل در سامانه سادا نوین ثبت شده‌اند و ده‌ها مکان ورزشی نیز پس از سال‌ها مراحل تثبیت مالکیت و صدور سند، در حالی نهایی شدن هستند.