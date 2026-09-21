به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از پیشرفت ۵۰ درصدی طرح مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۳۰ هزار قطعه در روستای افراچال این شهرستان خبر داد و بر تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح تأکید کرد.

سید اسماعیل علوی در جریان بررسی روند اجرای پروژه مرغ مادر گوشتی «هونام طبرستان» متعلق به عشقعلی خناری در روستای افراچال، میزان پیشرفت فیزیکی این طرح را ۵۰ درصد اعلام کرد.

وی با بررسی مراحل اجرایی و روند ساخت‌وساز این پروژه، با سرمایه‌گذار طرح گفت‌و‌گو کرد و بر پیگیری و رفع موانع موجود و تسریع در روند تکمیل طرح تأکید کرد.

مدیر جهاد کشاورزی ساری تصریح کرد: این واحد با ظرفیت ۳۰ هزار قطعه مرغ مادر گوشتی، پس از بهره‌برداری، در افزایش ظرفیت تولید جوجه یک‌روزه و تقویت زنجیره تولید طیور در شهرستان ساری و استان مازندران نقش خواهد داشت.

علوی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و دام و طیور، گفت: پیگیری مسائل و رفع موانع طرح‌های تولیدی با هدف تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری قرار دارد.