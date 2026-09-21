به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد بیانی گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر شکار پرندگان در روستای شقلان، مأموران گشت اداره حفاظت محیط زیست هوراند بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات فرد متخلف به همراه ادوات شکار دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هوراند ادامه داد: با دستور مرجع قضائی شهرستان هفت قطعه سهره طلایی کشف‌شده پس از انجام اقدامات لازم در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

بیانی با قدردانی از همکاری مردم در گزارش تخلفات زیست‌محیطی، از شهروندان خواست موارد شکار و صید غیرمجاز را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.