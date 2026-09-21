مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک گفت: ۶ دستگاه پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۷۲ فضای پارک، در بیمارستان شریعتی نصب و امروز به بهره‌بردار تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به رویکرد راهبردی مدیریت شهری برای ساماندهی به وضع پارکینگ‌های پایتخت و کاهش بار ترافیکی خیابان‌های اطراف مراکز درمانی گفت: «با توجه به فوریت رفع معضل کمبود فضای پارک در حوالی بیمارستان شریعتی، در گام نخست و با هدف پاسخگویی سریع به نیاز‌های کادر درمان، ۶ دستگاه پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۷۲ فضای پارک، در بیمارستان شریعتی نصب و امروز به بهره‌بردار تحویل داده شد.

علیمردانی افزود:برای پوشش کامل‌تر تقاضای پارک خودرو در محدوده بیمارستان شریعتی، عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی رمپی‌بتنی با ظرفیت ۸۴۴ فضای پارک نیز در دستور کار قرار گرفته است تا با راه‌اندازی آن، دغدغه مراجعه‌کنندگان از بابت جای پارک برطرف شود.

او در ادامه با تشریح برخی جزییات و مشخصات فنی این طرح گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۸۹۱ مترمربع در تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان جلال آل‌احمد احداث می‌شود.

این سازه شامل ۹ طبقه (۲ طبقه منفی، طبقه همکف و ۶ طبقه روی همکف) با زیربنای بالغ بر ۲۶ هزار و ۱۹ مترمربع است که بر اساس استاندارد‌های فنی و ایمنی روز تکمیل خواهد شد.