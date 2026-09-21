به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایب رئیس جامعه خیران مدرسه ساز کشور ورئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان در گفتگوی ویژه خبری در بخش خبری ۲۰ دیشب شبکه اصفهان گفت: در مرحله نخست نهضت توسعه عدالت آموزشی ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه و در مرحله دوم نیز حدود ۲ هزار مدرسه در سراسر کشور ساخته و تحویل دانش آموزان ایران اسلامی شده است.

مجتبی ملااحمدی با اشاره به اینکه مدرسه سازی روند ادامه داریست و امروزه به عنوان گفتمان رایج در جامعه مطرح می‌شود، افزود:در نیمه نخست سال جاری با مشارکت خیران ۷.۵ همت توافقنامه امضا شده و عملیات اجرایی این طرح‌ها در استان آغاز شده و یا در آستانه آغاز شدن است.

وی با بیان اینکه حضور خیران مدرسه ساز در استان چشمگیر بوده و در پنج سال گذشته حدود ۲ هزار کلاس درس به آموزش و پرورش و نونهالان تحویل داده شده است، ادامه داد: هفته گذشته عملیات اجرایی مدرسه سازی در چهار شهرستان آغاز شده است.

ملااحمدی گفت: خیران، انجمن ها، اتحادیه‌ها و بنگاه‌ها در کنار آموزش و پرورش قرار گرفته و علاوه بر مدرسه سازی، به موضوع مدرسه یاری و مدرسه داری به منظور افزایش کیفیت آموزشی و اثر بخشی آن در کنار آموزش و پرورش خواهند پرداخت.

وی بیان اینکه ۱۴۵ مدرسه در جنگ تحمیلی سوم در استان آسیب دیده‌اند، گفت: از این تعداد چهار مدرسه غیر قابل استفاده شده است که توافقنامه ساخت این مدارس با خیران مدرسه ساز منعقد شد و ۱۴۱ مدرسه دیگر نیز، آسیب‌های پنج تا ۵۰ در صدی دیده‌اند که با همت خیران و بنگاه‌های اقتصادی، تمامی این مدارس با پیگیری اداره کل نوسازی مدارس استان برای حضور دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید آماده شده است.

ملااحمدی با اشاره به تعداد ۱۰۰ هزار عضو مجمع خیران مدرسه ساز در کشور درگذشته افزود: این افراد با راه اندازی سامانه" به ساز مدرسه، بساز مدرسه " به ۱۵۰ هزار نفر رسیده است که امیدواریم تا پایان سال تحصیلی جدید به ۵۰۰ هزار نفر برسیم.

وی در خصوص برنامه جامع خیران مدرسه ساز در حوزه هوشمند سازی مدارس استان گفت: یکی از گام‌های اساسی نهضت توسعه عدالت آموزشی موضوع هوشمند سازی و مجهز کردن کلاس‌های درس به تجهیزات نوین آموزشی است و در استان اصفهان بیش از ۵۰ در صد مدارس و در ظهستان نطنز به طور کامل و ۱۰۰ در صدی به این تجهیزات مجهز شده‌اند.

ملا احمدی در خصوص مدارسی که نیاز به فضا‌های کارگاه‌های آموزشی دارند، افزود: تفاهم نامه ساخت این مجموعه‌ها از سال گذشته در حدود ۳۲ هنرستان آغاز شده و که از این تعداد ۱۹ هنرستان در مرحله ساخت و یا تکمیل است.