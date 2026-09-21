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معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: نتایج آزمایشها نشان داد میزان باقیمانده نیترات در محصولات کشاورزی بررسیشده در محدوده مجاز و منطبق با استانداردهای بینالمللی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اکبر فتحی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با اشاره به اجرای طرح جامع پایش باقیمانده نیترات در محصولات کشاورزی افزود: در این طرح، ۴۵۰۰ نمونه از محصولات تولیدی کشور از نظر میزان باقیمانده نیترات نمونهبرداری و در آزمایشگاههای مرجع مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: برای اطمینان از نتایج بهدستآمده، بخشی از نمونهها به آزمایشگاههای آلمان نیز ارسال شد و هزینههای انجام این آزمایشها از سوی معاونت امور زراعت تأمین شد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر جامع بودن این طرح گفت: این برنامه در سراسر کشور اجرا شد و نتایج بررسیها نشان داد محصولات کشاورزی کشور از نظر میزان باقیمانده نیترات، در محدوده مجاز قرار دارند و با استانداردهای بینالمللی همخوان هستند.
فتحی ادامه داد: تنها حدود یکصدم درصد نمونهها دارای میزان متفاوتی از نیترات بودند که عمدتاً به محصولاتی مانند اسفناج و برخی محصولات جالیزی مربوط میشد.
وی درباره علت وجود نیترات در برخی محصولات توضیح داد: بعضی گیاهان به دلیل ویژگیهای فیزیولوژیک خود، استعداد بیشتری برای تجمع نیترات دارند و این موضوع در محصولاتی مانند اسفناج بیشتر مشاهده میشود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: نتایج این پایش گسترده میتواند مبنایی برای ارزیابی سلامت محصولات کشاورزی و اطمینان از انطباق تولیدات کشور با استانداردهای مورد نظر قرار گیرد.