امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

جشن جوانه ها با حضور وزیر آموزش و پرورش

جشن جوانه ها با حضور علیرضا کاظمی،‌ وزیر آموزش و پرورش صبح امروز ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۵ در دبیرستان متوسطه دوره اول دخترانه مادر برگزار شد.
عکاس :راحله مرادی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ - ۱۵:۰۴
خبرهای مرتبط

برگزاری مراسم روز جشن بازگشایی مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۴

برچسب ها: مدرسه ، جشن ، سال تحصیلی جدید
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 