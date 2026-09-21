جشن جوانه ها با حضور وزیر آموزش و پرورش

جشن جوانه ها با حضور علیرضا کاظمی،‌ وزیر آموزش و پرورش صبح امروز ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۵ در دبیرستان متوسطه دوره اول دخترانه مادر برگزار شد.

عکاس : راحله مرادی