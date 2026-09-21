خراسان جنوبی هفتم مهر، میزبان اجلاسیه ملی ۲۴۰۰ شهید استان است
سخنگوی سپاه انصارالرضا از تدارک برنامههای متنوع هفته دفاع مقدس و برگزاری اجلاسیه ملی ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی در هفتم مهر در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
سرهنگ انصاری، سخنگوی سپاه انصارالرضای استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: هفته دفاع مقدس یادآور روزهایی است که ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و یکپارچگی مقابل دشمن با مقاومت و همدلی ایستاد.
وی با اشاره به اینکه شعار این هفته «لبیک یا خامنهای» نامگذاری شده افزود: هفته دفاع مقدس امسال بیشتر رنگ و بوی جبههای و شهدایی دارد و برگزاری رویداد فرهنگی عظیمِ اجلاسیه ملی ۲۴۰۰ شهید استان را در ۷ مهرداریم و در طول هفته دفاع مقدس نیز ۹۳۰ برنامه برگزار میشود.
سخنگوی سپاه انصارالرضای استان گفت: تجلیل از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس، تجلیل از خانواده شهدا، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا، سخنرانی در خصوص تبیین نقش ولایت و رهبری، برگزاری جلسات تبیینی، برنامههای پایگاههای بسیج، طرحهای عمرانی، طرح آبرسانی، اهدای جهیزیه و ... از جمله این برنامههاست.
سرهنگ انصاری افزود: فردا ۳۱ شهریور در روز اول هفته دفاع مقدس، نمایشگاه اجلاسیه ۲۴۰۰ شهید استان در مکان نمایشگاه بینالمللی بیرجند آغاز به کار میکند.
وی گفت: ذیل اجلاسیه ملی ۲۴۰۰ شهید استان، ۲۸ اجلاسیه استانی داشتیم که ۲۷ مورد آن اجرا شده و آخرین اجلاسیه یک روز قبل از اجلاسیه اصلی برگزار میشود و اجلاسیه اصلی با حضور مهمانان کشوری و برنامههای ویژه ۷ مهر در محل نمایشگاه بینالمللی برگزار میشود.