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۲۵۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان مُهر اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مهر گفت: در هفته دفاع مقدس امسال ۲۵۰ برنامه برای ترویج فرهنگ جهاد با شعار محوری لبیک یا خامنهای، شهادت و مقاومت در این شهرستان اجرا میشود.
سرهنگ پاسدار حسین بشارتنیا افزود: الگوسازی و معرفی شهدا، برپایی رزمایش جانفدا، یادواره بانوان شهید و جاویدالاثر، ۳۰ یادواره خانگی، ۲۰ یادواره شهید آبروی محله، اجتماع زینبیون و اجرای ۳۰ برنامه با همکاری آموزش و پرورش از برنامههای این هفته است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مهر گفت: همچنین توزیع ۲۰۰ بسته نوشت افزار، پرداخت کمکهای معیشتی به خانوادههای کم برخوردار، اجرای هشت طرح جهادی و ۲۰ برنامه ورزشی در پایگاههای مقاومت از برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان مهر است.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.