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پانزدهمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار شد و شرکتکنندگان راهیافته به مرحله دوم این رقابت علمی تا ۳۱ شهریور فرصت خواهند داشت برای حضور در آزمون نهایی آماده شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پانزدهمین مسابقه ملی فناوری نانو با هدف آموزش و ترویج علوم و فناوری نانو، شناسایی استعدادهای علمی و ایجاد زمینه برای مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی و فناورانه برگزار میشود.
این مسابقه بهعنوان یکی از برنامههای آموزشی و ترویجی در حوزه فناوری نانو، فرصتی برای آشنایی دانشجویان رشتههای مختلف با مفاهیم، مبانی و کاربردهای این فناوری فراهم میکند و با ایجاد فضای رقابت علمی، زمینه شناسایی علاقهمندان و افراد مستعد و هدایت آنان به مسیرهای پژوهش، نوآوری و توسعه فناوری را دنبال میکند.
مرحله اول پانزدهمین مسابقه ملی فناوری نانو طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه بهصورت غیرحضوری و برخط و از طریق بستر وبگاه آموزش فناوری نانو برگزار شد و شرکتکنندگان در این مرحله به رقابت علمی پرداختند.
پس از ارزیابی نتایج مرحله اول و با توجه به نزدیکی عملکرد شرکتکنندگان، ظرفیت راهیافتگان به مرحله دوم افزایش یافته است تا تعداد بیشتری از شرکتکنندگان واجد شرایط امکان حضور در ادامه این رقابت را داشته باشند.
بر این اساس، شرکتکنندگان مرحله اول میتوانند با مراجعه به اطلاعیه رسمی مسابقه، از وضعیت راهیابی خود به مرحله دوم مطلع شوند و در صورت قرار داشتن نام آنها در فهرست راهیافتگان، مطابق دستورالعمل اعلامشده نسبت به تکمیل فرآیند حضور در مرحله دوم اقدام کنند.
شرکتکنندگان مرحله اول میتوانند با مراجعه به اطلاعیه رسمی، از وضعیت راهیابی خود مطلع شده و مطابق دستورالعمل اعلامشده، فرآیند حضور در مرحله دوم را تکمیل کنند. اسامی راهیافتگان به مرحله دوم پانزدهمین مسابقه ملی فناوری نانو در اینجا قابل دسترس است.
راهیافتگان به مرحله دوم باید تا تاریخ ۳۱ شهریورماه نسبت به تعیین حوزه امتحانی خود اقدام کنند. بر اساس اطلاعرسانی انجامشده، توجه به مهلت تعیینشده برای انتخاب حوزه امتحانی از الزامات حضور در مرحله دوم مسابقه خواهد بود.
پانزدهمین مسابقه ملی فناوری نانو در چارچوب برنامههای آموزش و ترویج فناوری نانو، علاوه بر ایجاد زمینه رقابت علمی میان دانشجویان، به دنبال تقویت ارتباط میان آموزش، شناسایی استعدادهای علمی و مسیرهای پژوهشی و فناورانه است. استمرار چنین برنامههایی میتواند به شکلگیری و توسعه جامعه انسانی توانمند و علاقهمند در حوزه علوم و فناوری نانو کمک کند.
داوطلبان در صورت داشتن پرسش درباره ثبتنام در مسابقه، منابع پیشنهادی، جوایز، اعتراض به سؤالات، کارت جلسه آزمون، حوزههای برگزاری آزمون و سایر موضوعات مرتبط میتوانند با دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو از طریق شمارههای ۸۸۴۸۶۴۹۳-۰۲۱ و ۰۹۰۲۵۵۵۵۴۷۲ در ارتباط باشند.