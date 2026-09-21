به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ عباس الیکایی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ورامین گفت: مأموران پاسگاه آب‌باریک فرماندهی انتظامی شهرستان ورامین حین اجرای ایست و بازرسی موقت و کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این کامیون، ۱۰ تن چوب قاچاق کشف کردند و در ادامه تحقیقات مشخص شد متخلفان محموله‌های چوب را از عمق جنگل‌ها و بیشه‌زارها جابه‌جا کرده و در شهرستان‌های همجوار به فروش می‌رساندند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ورامین ادامه داد: مأموران انتظامی در این عملیات سه متهم را دستگیر کردند که متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

الیکایی با اشاره به پیامدهای قطع بی‌رویه درختان و قاچاق چوب، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه و فعالیت افراد فرصت‌طلب، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.