فرمانده سپاه ناحیه هوراند گفت: گروه جهادی دامپزشکی شهید فرخ‌پور با همکاری بسیج سازندگی یک هزار و ۳۰۰ رأس دام سبک و سنگین و سه هزار قطعه طیور را به صورت رایگان واکسینه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ پاسدار مهدی عابدینی افزود: گروه‌های جهادی در قالب رزمایش جهادگران فاطمی با هدف خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی، خدمات دامپزشکی را به روستا‌های دورافتاده و سخت گذر شهرستان هوراند رساندند.

وی ادامه داد: این اردوی جهادی با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و طیور و همچنین حفظ سرمایه‌های دامی و حمایت از معیشت دامداران مناطق کمتر برخوردار اجرا شد.

سرهنگ عابدینی اضافه کرد: در کنار واکسیناسیون، دامداران درباره راه‌های پیشگیری از بیماری‌ها، رعایت اصول بهداشتی و بهداشت جایگاه دام نیز آموزش‌های لازم را دریافت کردند.

وی گفت: بسیاری از این روستا‌ها به علت فاصله زیاد و سخت گذر بودن مسیرها، دسترسی مستمر به خدمات دامپزشکی ندارند؛ از این رو حضور گروه‌های جهادی، نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری‌ها، کاهش تلفات و حفظ سرمایه دامداران دارد.