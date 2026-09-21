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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: ۱۳ اثر تاریخی و فرهنگی منقول متعلق به موزه چهلستون اصفهان، موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و دو اثر تاریخی از شهرستانهای استان در شورای ملی ثبت اموال منقول کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما امیر کرمزاده گفت: در جریان بررسی پروندههای آثار منقول استان در شورای ملی ثبت اموال منقول کشور،۱۳ اثر تاریخی و فرهنگی متعلق به مجموعههای مختلف اصفهان واجد شرایط ثبت ملی شناخته شد و در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: این آثار از مجموعههای موزه چهلستون اصفهان، موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و همچنین دو اثر تاریخی از شهرستانهای استان انتخاب شدهاند و ثبت آنها، بخشی از میراث منقول اصفهان را که دارای ارزشهای تاریخی، فرهنگی و هنری است، در نظام ثبت ملی کشور مستند کرده است.
کرم زاده درباره آثار ثبتشده در موزه چهلستون، افزود: پنج اثر شامل یک کلاهخود فولادی، شلوار رزم، زره بالاتنه، تابلوی رنگروغن اثر محمدباقر سمیرمی و تابلوی رنگروغن اثر اسماعیل جلایر در این مرحله به ثبت ملی رسیدند. در میان آثار ثبتشده موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان نیز شش اثر شامل کتاب آتشکده آذر، بیاض تاجالدین احمد وزیر، کتاب الشمسیه فیالاصول الحسابیه و التحفه الشاهیه، قرآن کریم به خط محمدابراهیم قمی، دفتر یادبود و مشعل یادبود دانشگاه اصفهان قرار دارند.
او با اشاره به ثبت دو اثر متعلق به شهرستانهای استان اصفهان، تصریح کرد: منبر چوبی مسجد جامع زفره و صندوق قبر چوبی شیخ محمد جوزدان نیز در فهرست آثار ملی کشور ثبت شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با بیان اینکه آثار منقول بخش مهمی از میراث فرهنگی هر منطقه را تشکیل میدهند، گفت: بخشی از ارزش تاریخی یک منطقه در آثاری نهفته است که مستقل از بنا، در موزهها، مراکز اسناد، مجموعههای فرهنگی و اماکن تاریخی نگهداری میشوند و شناسایی و ثبت این آثار، امکان مستندسازی رسمی آنها در چارچوب فهرست آثار ملی کشور را فراهم میکند.
کرم زاده افزود: در این مرحله، تنوع آثار ثبتشده از نظر ماهیت و کارکرد قابل توجه است؛ زیرا در کنار نسخ و کتابهای تاریخی و یک قرآن خطی، آثار هنری، تجهیزات و پوششهای نظامی و همچنین آثار چوبی وابسته به اماکن تاریخی و مذهبی نیز قرار دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان تصریح کرد: ثبت ملی این آثار، نتیجه تهیه و تکمیل پروندههای ثبتی و طی فرآیند کارشناسی و پیگیری در شورای ثبت اموال منقول استان و شورای ملی ثبت اموال منقول کشور بوده است.
او ادامه داد: در تهیه و پیگیری این پروندهها، ادارهکل ثبت و حریم آثار استان اصفهان، اعضای شورای ثبت اموال منقول استان، اداره امور موزهها و اموال منقول، مسئولان و امینان اموال موزه چهلستون و موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مسئولان مجموعههای دارنده آثار مشارکت داشتهاند.
کرمزاده گفت: تهیه و ارائه پروندههای آثار نیز با مسئولیت کاویانی انجام شده و همکاری مجموعههای مرتبط در تکمیل مستندات و پیگیری فرآیند ثبت، زمینه طرح و تصویب این آثار در شورای ملی ثبت اموال منقول کشور را فراهم کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: شناسایی و ثبت آثار منقول، یکی از مسیرهای مستندسازی میراث فرهنگی استان است و استمرار این روند میتواند به شناسایی و ثبت بخش بیشتری از آثار واجد ارزش موجود در موزهها، مراکز اسناد، مجموعههای تاریخی و اماکن فرهنگی استان اصفهان منجر شود.
کرم زاده تصریح کرد: حفاظت از میراث منقول، علاوه بر نگهداری فیزیکی آثار، نیازمند مستندسازی و تعیین جایگاه آنها در نظام رسمی میراث فرهنگی کشور است و ثبت ملی، بخشی از این فرآیند بهشمار میرود.