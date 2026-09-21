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وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش ویژه معلمان در دوره ابتدایی و اول متوسطه گفت: دانشآموزان در این دوره هنوز در مرحلهای هستند که معلم میتواند یکی از مهمترین الگوهای آنان باشد و اثرگذاری تربیتی معلم در این مقطع بسیار بالا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر آموزش و پرورش در نشست صمیمی با معلمان دبیرستان خیریه مادر منطقه ۱۰ شهر تهران با تأکید بر اینکه گفتمان حاکم بر مدرسه و کلاس درس باید تربیت باشد، مهمترین وظیفه مسئولان آموزش و پرورش را حل مسائل نظام تعلیم و تربیت و مشکلات جامعه معلمان دانست و از مدیران مدارس خواست در فرایند ثبتنام، شرایط اقتصادی خانوادهها و کرامت آنان را رعایت کنند.
علیرضا کاظمی افزود: با وجود مسائل و مشکلاتی که دانشآموزان از خانه تا مدرسه و محیط اجتماعی با آن مواجهاند، هنر معلم این است که دغدغه اصلی خود را تربیت قرار دهد و گفتمان نخست کلاس و مدرسه، تربیت باشد.
وی گفت: معلم، کار اصلی تعلیم و تربیت را انجام میدهد و مسئولان و متولیان آموزش و پرورش نیز باید در کنار این نقش، برای حل مسائل نظام تعلیم و تربیت و مشکلات جامعه معلمان تلاش کنند.
کاظمی با بیان اینکه مسائل آموزش و پرورش در کوتاهمدت قابل حل نیست، گفت: بخشی از مشکلات و عقبماندگیها ریشهدار است و برای حل آنها به زمان، برنامهریزی و استمرار نیاز داریم.
وزیر آموزش و پرورش دوره اول متوسطه را یکی از مقاطع حساس تعلیم و تربیت دانست و با اشاره به تجربه تدریس خود در این مقطع، گفت: سالها در دوره اول متوسطه و در کلاسهای پرجمعیت تدریس کردهام و میدانم کار در این مقطع تا چه اندازه سنگین است.
وی تأکید کرد: اگر معلم بتواند با دانشآموز ارتباط دوستانه و تربیتی برقرار کند و به او نقش، میدان و مسئولیت بدهد، اتفاقات بسیار خوبی در فضای مدرسه رقم خواهد خورد.
در دوره اول متوسطه، معلم یکی از مهمترین الگوهای دانشآموز است
کاظمی با اشاره به نقش ویژه معلمان در دوره ابتدایی و اول متوسطه، اظهار کرد: دانشآموزان در این دوره هنوز در مرحلهای هستند که معلم میتواند یکی از مهمترین الگوهای آنان باشد و اثرگذاری تربیتی معلم در این مقطع بسیار بالا است.
وی افزود: در کنار آموزش دروس، معلمان باید خود را موظف بدانند که بخشی از فرهنگ، آداب و رسوم، معارف دینی و ارزشهای تربیتی را نیز به دانشآموزان منتقل کنند.
وزیر آموزش و پرورش، آموزش مفاهیمی همچون قرآن، خداشناسی، حجاب و عفاف را نیز در چارچوب مسئولیت تربیتی مدرسه مورد تأکید قرار داد و گفت: این موضوع بخشی از مسئولیت مشترک مدیران، معلمان و خانوادهها است.
هشدار به مدیران مدارس درباره ثبتنام و دریافت وجه
کاظمی از مدیران مدارس خواست در شرایط دشوار اقتصادی، هنگام ثبتنام دانشآموزان فشار مالی بر خانوادهها وارد نکنند و کرامت آنان را حفظ کنند.
وی گفت: اگر مدرسه در طول سال، والدین را برای طرح مسائل و مشکلات مدرسه دعوت کند و از آنان برای مشارکت در حل مسائل کمک بخواهد، خانوادهها نیز همراهی خواهند کرد؛ اما نباید در زمان ثبتنام، خانوادهها اذیت شوند یا احساس کنند برای ثبتنام فرزندشان تحت فشار قرار گرفتهاند.
فرهنگ قناعت و صرفهجویی را به دانشآموزان آموزش دهیم
کاظمی همچنین درباره هزینههای مرتبط با مدارس و بهویژه لباس فرم دانشآموزان انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: اصل داشتن لباس فرم برای مدرسه قابل قبول است، اما نباید شیوه اجرای آن به گونهای باشد که هر سال هزینه جدیدی به خانوادهها تحمیل کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی مردم، افزود: آموزش و پرورش باید در کنار آموزش و تربیت، فرهنگ قناعت و صرفهجویی را نیز به دانشآموزان منتقل کند و مدیران مدارس باید در تصمیمهای خود شرایط خانوادهها را در نظر بگیرند.
کاظمی بر ضرورت پرهیز مدارس از برخوردهایی که موجب تحقیر دانشآموز یا خانواده میشود تأکید کرد و گفت: حتی در مواجهه با مسائل انضباطی، باید کرامت دانشآموز و خانواده حفظ شود.
وی ضمن قدردانی از مدیران، معلمان و عوامل مدرسه، بر ضرورت تبدیل مدرسه به محیطی واقعی برای تعلیم و تربیت تأکید کرد و خواستار تقویت ارتباط میان معلم و دانشآموز، توجه به مسائل خانوادهها و قرار گرفتن تربیت در کانون فعالیتهای مدرسه شد.