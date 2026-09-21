روزنامه گاردین نوشت: همه نشانهها حاکی از وقوع یک بحران مالی دیگر در انگلیس است؛ به همین دلیل باید از هماکنون برای آن آماده شویم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، روزنامه گاردین با درج این هشدار نوشت:" جنگ، تحولات ناشی از هوش مصنوعی و تلاطم بازارها: همه این هشدارها وجود دارند. اما درسهای گرفتهشده از سقوط اقتصادی سال ۲۰۰۸ میتواند به ما کمک کند.
اتفاقات ناگوار اغلب در ماه سپتامبر روی میدهند. به دلایلی، این ماه بیش از سهم معمول خود شاهد بحرانهای مالی بوده است؛ شاید به این خاطر که مشکلاتی که در طول تابستان در حال شکلگیری و انباشت بودهاند، با پایان تعطیلات تابستانی و بازگشت به روال عادی، برجستهتر و آشکارتر میشوند. گاردین افزود: بریتانیا در سپتامبر ۱۹۳۱ از "استاندارد طلا" خارج شد. پوند در سپتامبر ۱۹۹۲ از " سازوکار نرخ ارز اروپا" کنار گذاشته شد. و درست ۱۸ سال پیش در چنین هفتهای، فروپاشی بانک "لِمان برادرز" (Lehman Brothers) اقتصاد جهانی را به رکودی عمیق کشاند. در سپتامبر امسال نیز دلایلی برای نگرانی وجود دارد. قیمت نفت رو به افزایش است و این امر به بالا رفتن قیمت بنزین و گازوئیل و تشدید فشارهای ناشی از هزینههای زندگی دامن میزند. شاهد موج فروش اوراق قرضه دولتی در سراسر جهانیم. همچنین هشدارهایی از سوی مدیران ارشد حوزه هوش مصنوعی شنیده میشود مبنی بر اینکه عاقلانه است سرعت توسعه در این صنعت کاهش یابد. ترکیب این عوامل، زمینه را برای یک سپتامبر پرتنش دیگر فراهم میکند. البته، ممکن است همه اینها هشداری کاذب باشد. اکنون بیش از شش ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران میگذرد و تا این لحظه، تأثیر بسته شدن تنگه هرمز بسیار کم تر از آن چیزی بوده که در فصل بهار پیشبینی میشد. این احتمال وجود دارد که هراس حاکم بر بازارهای اوراق قرضه به سرعت فروکش کند، بهویژه اگر جنگهای اوکراین و ایران به زودی پایان یابند. تأکید مداوم دونالد ترامپ مبنی بر اینکه نفتکشها بهزودی دوباره بدون مانع از تنگه هرمز عبور خواهند کرد، مانع از افزایش شدید قیمت نفت خام شده است. رشد اقتصادی نیز آسیب چندانی ندیده و هوش مصنوعی در هر دو کشور آمریکا و انگلیس، بخشی از این روند بوده است. با این حال، نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد جنگ با ایران در حال اثرگذاری است، هرچند این تأثیر با تأخیری طولانیتر از حد انتظار اولیه بروز کرده است. بازارها دیگر ادعای ترامپ مبنی بر قریبالوقوع بودن توافق با ایران را باور ندارند. در نتیجه، افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه طی هفتههای اخیر، نگرانیها را درباره تورم پایدار و احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی تشدید کرده است. با وجود اینکه قیمت نفت خام افزایش نیافته، به دلیل کمبود ظرفیت پالایشگاهی، قیمت بنزین و گازوئیل همچنان بالا باقی مانده است. ماههاست که قیمت سهام با این باور تقویت شده که هیچ سقفی برای رشد سهام شرکتهای فناوری، بهویژه آنهایی که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنند، وجود ندارد. اکنون این نظریه در حال محک خوردن است و از دیدگاه والاستریت، مداخله اخیرِ رهبران حوزه هوش مصنوعی، از نظر زمانی بسیار نامناسب و نسنجیده بود. موضع ترامپ مبنی بر ردِ نیاز به مقررات سختگیرانهتر برای صنعت هوش مصنوعی، بسیار معنادار است. این مسئله تنها تا حدی به رقابت میان آمریکا و چین در جنگ فناوری مربوط میشود. بازارهای مالی اکنون به اندازهی هر زمان دیگری از سپتامبر ۲۰۰۸ تاکنون، شکننده به نظر میرسند و با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای آمریکا، رئیسجمهور باید از ترکیدن حباب بازار سهام که ناشی از رشد هوش مصنوعی است، جلوگیری کند. تاریخ هرگز دقیقاً تکرار نمیشود. میان سپتامبر ۲۰۲۶ و سپتامبر ۲۰۰۸ شباهتهایی وجود دارد، اما تفاوتهایی نیز دیده میشود. سقوط بازار در سال ۲۰۰۸ نتیجهی زیادهروی بانکها در تأمین مالی بخش مسکن آمریکا بود. به نظر میرسد این بار بانکها در معرض خطر بسیار کم تری قرار دارند؛ و اگرچه بخشی از سرمایهگذاری در سهام فناوری ممکن است بر پایه فرضیات غیرواقعبینانه درباره سودهای آتی شکل گرفته باشد، هوش مصنوعی بهوضوح تأثیر اقتصادی مثبت و بلندمدتی خواهد داشت؛ تأثیری که سرمایهگذاری در بخش مسکن پیش از سال ۲۰۰۸ فاقد آن بود. تصور اینکه همه حبابها یکسان هستند، اشتباه است. با این حال، میتوان از وقایع سال ۲۰۰۸ درسهایی گرفت. یکی از این درسها این است که اگر بحران مالی به رکود اقتصادی تبدیل شود — همانطور که ۱۸ سال پیش چنین شد — آنگاه اصول و رویههای متعارف کنار گذاشته میشوند. دیگر سخنی از افزایش بهره توسط بانکهای مرکزی یا لزوم کاهش کسری بودجه توسط وزارتخانههای دارایی در میان نخواهد بود. در واقع، اقدام اخیر وزارت خزانهداری آمریکا در بازخرید اوراق قرضه — که با هدف کاهش فشار صعودی بر نرخ بهره وام مسکن، وام خودرو و بدهی کارتهای اعتباری طراحی شده بود — هم نشاندهنده نگرانی شدید دولت ترامپ از وضعیت کنونی بازارهای مالی بود و هم پیشنمایشی از مداخلات گستردهتر و قویتری که وقوع یک بحران مالی تمامعیار به دنبال خواهد داشت. گاردین افزود: درس بزرگتر، لزوم مدیریت وقایع پس از سقوط بازار است. در دفعه قبل، جناح چپ غافلگیر شد و اجازه داد جناح راست ابتکار عمل را به دست گیرد. هماکنون در بریتانیا نشانههایی از همین وضعیت به چشم میخورد؛ بهطوری که "جان هیلی"، وزیر خزانه داری، برای افزایش مالیاتها یا کاهش هزینهها در بودجه ماه آینده تحت فشار قرار گرفته است. این کار نتیجهای معکوس خواهد داشت؛ بهویژه از آن رو که با استدلال "اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا — که به باور من کاملاً درست است — مبنی بر اینکه ۴۰ سال نئولیبرالیسم اشتباهی بوده که باید اصلاح شود، در تضاد است. همچنین، این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که — چنانکه کنفرانس این هفتهی "کنگره اتحادیههای کارگری" (TUC) در شهر برایتون نشان داد — حمایت واقعی در جناح چپ برای تدوین راهبردی جامع جهت صنعتیسازی مجدد انگلیس وجود دارد. شماری از اتحادیههای کارگری در این کنفرانس بهصراحت اعلام کردند که خواهان رویکردی بسیار مداخلهجویانهترند؛ و بهتازگی مجموعه مقالاتی منتشر شده و در آن بهتفصیل تشریح شده است که برنهام برای تحقق وعدهی خود مبنی بر صنعتیسازی مجدد، چه اقداماتی باید انجام دهد. اگر نه در حال حاضر، اما دیر یا زود بحران مالی دیگری رخ خواهد داد. مردم فراموش میکنند؛ دچار نوعی آسودگیخاطر کاذب میشوند و فشارهای موجود در بازارهای مالی را — که اجازه داده شده بیش از حد بزرگ و قدرتمند شوند — نادیده میگیرند. بنابراین، اگرچه ممکن است پیامدهای وقایع اخیر فروکش کند، عاقلانه است که برای وقوع یک فروپاشی مالی دیگر (مشابه آنچه در ماه سپتامبر رخ داد) نیز برنامهریزی کنیم؛ صرفاً برای احتیاط."