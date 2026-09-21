به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از لندن، خبرهای منتشر شده در رسانه های رسمی و تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد صدها پرواز دوباره در سراسر انگلستان به تأخیر افتاده است.

پروازها از فرودگاه‌های منچستر، بلفاست، گلاسکو و ادینبورو از جمله فرودگاه‌هایی اند که تحت تأثیر این مشکل قرار گرفته‌اند.

این اختلال گسترده تنها چند هفته پس از آن رخ می‌دهد که یک نقص دیگر در کنترل ترافیک هوایی هزاران هواپیما را زمین‌ گیر کرد.

شرکت "ناتس" ( NATS) ارائه‌دهنده خدمات شدآمد هوایی در انگلستان، اعلام کرد که با یک "مشکل فنی" مواجه است که بر حریم هوایی شمال و مرکز انگلیس و همچنین اسکاتلند و ایرلند شمالی تأثیر می‌گذارد.

آخرین بحران تنها چند هفته پس از آن روی داده است که صدها پرواز درانگلیس به علت بروز اختلال در سامانه کنترل ترافیک هوایی لغو و برنامه سفر صدها هزار مسافر به هرج و مرج کشیده شد.

"ناتس" اعلام کرد که نقص در نرم‌افزاری که کدهایی را اختصاص می‌دهد تا ماموران شدامد هوایی بتوانند پروازها را روی رادار شناسایی کنند، دلیل تصمیم به لغو پروازها بوده است. در گزارشی آمده است: این اتفاق در کسری از ثانیه روی داد.

در پی این اختلال تاکنون ۱۳۴ پرواز در فرودگاه منچستر به تعویق افتاده و ۹ پرواز نیز لغو شده است.

مشخص نیست که چه تعداد از این تاخیرها و لغوها مستقیماً به مشکل مدیریت شدآمد هوایی مرتبطند، اما تأیید شده است که این اختلال بر پروازهای فرودگاه منچستر تأثیر می‌گذارد.

هنوز شمار دقیق پروازهای لغو شده اعلام نشده است اما از همه مسافران خواسته شده پیش از عزیمت به فرودگاه از برقرار بودن پرواز خود اطمینان حاصل کنند.

سخنگوی شرکت "ناتس" اذعان کرد این مشکل ارتباطی با مشکلات فنی که در اوایل این ماه روی داد ندارد.

برخی رسانه ها در انگلیس می گویند گمان می‌رود این اختلال ناشی از نقصی در " سامانه پردازش داده‌های پرواز" (FDPS) در مرکز "پرستویک" (Prestwick) متعلق به شرکت "ناتس" باشد."

افزایش اختلال ها در سامانه های کنترل ترافیک هوایی در انگلیس موجب افزایش نارضایتی شرکت های حمل ونقل هوایی و مسافران شده است و به گفته آنان میلیون ها پوند خسارت به شرکت های هواپیمایی و افراد وارد شده است و هنوز پاسخ روشن و قانع کننده درباره علت بروز پی در پی این اختلال ها و اقدامات پیشگیرانه برای تکرار نشدن آنها اعلام نشده است.