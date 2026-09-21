آقای علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن لوازم خانگی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، مهم‌ترین مشکل صنعت لوازم خانگی را نبود یک استراتژی صنعتی مدون و قابل اجرا دانست و افزود: حتی در مواردی که استراتژی تدوین شده است، در اجرای آن با مشکل مواجه هستیم و تصمیم‌گیری‌های لازم برای اجرای این سیاست‌ها به‌درستی انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات صنعتگران هر سال گسترده‌تر می‌شود، ادامه داد: هرچه تجربه فعالان صنعت بیشتر می‌شود، با مشکلات بزرگ‌تری مواجه می‌شویم که انرژی زیادی از صنعت و صنعتگران می‌گیرد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن لوازم خانگی ایران درباره میزان تولید این صنعت گفت: صنعت لوازم خانگی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸ میلیون دستگاه تولید می‌کرد، اما این رقم در سال گذشته به حدود ۲۰ میلیون دستگاه رسید.

محمدی دانیالی افزود: در حال حاضر حدود ۹۵ درصد نیاز داخلی کشور در صنعت لوازم خانگی از تولید داخل تأمین می‌شود و این صنعت همچنین حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار صادرات به کشور‌های منطقه دارد.

وی با اشاره به ارتقای کیفیت تولیدات داخلی گفت: کیفیت محصولات لوازم خانگی نسبت به گذشته بهتر شده و خدمات ارائه‌شده به مصرف‌کنندگان نیز بهبود پیدا کرده است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن لوازم خانگی ایران درباره ادامه فعالیت تولیدکنندگان با وجود مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها اظهار کرد: فعالان اقتصادی و صنعتگران کشور عشق به میهن، تولید و رشد اقتصاد ملی دارند و همین انگیزه باعث شده است با وجود مشکلات، همچنان پای کار تولید بمانند.

محمدی دانیالی گفت: با وجود این مشکلات، صنعتگران تلاش می‌کنند چرخه تولید ادامه پیدا کند و حتی یک نفر هم بیکار نشود.



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