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رئیس هیئتمدیره انجمن لوازم خانگی ایران گفت: با وجود افزایش مشکلات پیش روی تولید، فعالان این صنعت توانایی تامین ۹۵ درصد از نیاز داخلی را دارند.
آقای علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیئتمدیره انجمن لوازم خانگی ایران در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، مهمترین مشکل صنعت لوازم خانگی را نبود یک استراتژی صنعتی مدون و قابل اجرا دانست و افزود: حتی در مواردی که استراتژی تدوین شده است، در اجرای آن با مشکل مواجه هستیم و تصمیمگیریهای لازم برای اجرای این سیاستها بهدرستی انجام نمیشود.
وی با بیان اینکه مشکلات صنعتگران هر سال گستردهتر میشود، ادامه داد: هرچه تجربه فعالان صنعت بیشتر میشود، با مشکلات بزرگتری مواجه میشویم که انرژی زیادی از صنعت و صنعتگران میگیرد.
رئیس هیئتمدیره انجمن لوازم خانگی ایران درباره میزان تولید این صنعت گفت: صنعت لوازم خانگی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸ میلیون دستگاه تولید میکرد، اما این رقم در سال گذشته به حدود ۲۰ میلیون دستگاه رسید.
محمدی دانیالی افزود: در حال حاضر حدود ۹۵ درصد نیاز داخلی کشور در صنعت لوازم خانگی از تولید داخل تأمین میشود و این صنعت همچنین حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار صادرات به کشورهای منطقه دارد.
وی با اشاره به ارتقای کیفیت تولیدات داخلی گفت: کیفیت محصولات لوازم خانگی نسبت به گذشته بهتر شده و خدمات ارائهشده به مصرفکنندگان نیز بهبود پیدا کرده است.
رئیس هیئتمدیره انجمن لوازم خانگی ایران درباره ادامه فعالیت تولیدکنندگان با وجود مشکلات اقتصادی و تحریمها اظهار کرد: فعالان اقتصادی و صنعتگران کشور عشق به میهن، تولید و رشد اقتصاد ملی دارند و همین انگیزه باعث شده است با وجود مشکلات، همچنان پای کار تولید بمانند.
محمدی دانیالی گفت: با وجود این مشکلات، صنعتگران تلاش میکنند چرخه تولید ادامه پیدا کند و حتی یک نفر هم بیکار نشود.
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