سومین جشنواره هلو و شلیل با حضور باغداران، مسئولان، مردم و گردشگران در شهر پالیز اسدآباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، چهارمین جشنواره هلو و شلیل سال آینده به‌صورت ملی و در دو روز برگزار می‌شود تا ظرفیت‌های باغداری و گردشگری منطقه بیشتر معرفی شود.

حمید اسدی، شهردار پالیز، در این جشنواره با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و باغداری این منطقه گفت: برگزاری جشنواره هلو و شلیل فرصتی برای معرفی توانمندی‌های باغداران پالیز و شهرستان اسدآباد و همچنین رونق گردشگری و اقتصاد محلی است.

وی افزود: این جشنواره با هدف معرفی محصولات باغی، حمایت از باغداران و ایجاد زمینه برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه برگزار شده و استقبال مردم و مهمانان از این رویداد نشان‌دهنده ظرفیت بالای پالیز در حوزه گردشگری و کشاورزی است.

شهردار پالیز همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری چهارمین جشنواره هلو و شلیل در سال آینده به صورت ملی و در مدت دو روز خبر داد و گفت: تلاش می‌شود با توسعه برنامه‌های فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های باغداری و حضور گسترده‌تر تولیدکنندگان و مهمانان از نقاط مختلف کشور، این جشنواره در سطح ملی برگزار شود.

اسدی یادآور شد:امسال در باغات شهر پالیز ۱۲ هزار تن محصول هلو و شلیل برداشت شد.