اجرای گشت و کنترل شبانه در پارک ملی خجیر با هدف تشدید حفاظت از عرصههای طبیعی
سرپرست پارک ملی خجیر و سرخه حصار از اجرای گشت و کنترلهای شبانه در پارک ملی خجیر با هدف پایش مستمر عرصههای طبیعی، پیشگیری از تخلفات و حفاظت از زیستگاهها و حیات وحش منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
امامعلی یگان زاده با اعلام این خبر گفت: گشت و کنترل شبانه در بخشهای مختلف پارک ملی خجیر توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست انجام میشود و در جریان این گشت ها، مسیرهای دسترسی، زیستگاههای حساس و مناطق مستعد وقوع تخلف به صورت مستمر مورد پایش قرار میگیرد.
وی افزود: این گشتها با هدف پیشگیری و برخورد با تخلفات زیست محیطی از جمله شکار و صید غیرمجاز، ورود و تردد غیرمجاز و سایر موارد تهدیدکننده امنیت زیستگاهها اجرا میشود.
سرپرست پارک ملی خجیر و سرخه حصار با اشاره به اهمیت حضور مستمر محیط بانان در عرصههای طبیعی افزود: استمرار گشتهای حفاظتی، به ویژه در ساعات شب، نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات و ارتقای ضریب حفاظت از مناطق و حیات وحش دارد.
یگان زاده در پایان تأکید کرد: گشت و کنترل شبانه در کنار سایر برنامههای حفاظتی، به صورت مستمر در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و صیانت از عرصههای طبیعی و تنوع زیستی پارک ملی خجیر با جدیت دنبال میشود.