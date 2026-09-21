برگزاری همایش رهبر امت در پاکستان
اسلامآباد، میزبان اجتماع گسترده دانشجویان امامیه پاکستان برای گرامیداشت یاد و راه رهبر شهید امت اسلامی، حضرت آیتالله سید علی خامنهای و تجدید عهد با رهبر کنونی انقلاب اسلامی بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ از اسلام آباد دانشجویان امامیه از مناطق مختلف پاکستان در این گردهمایی، با تجلیل از نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی و تقویت گفتمان مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه، بر تداوم آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
سخنرانان این مراسم، اندیشه و پیامهای آیتالله سید علی خامنهای را الهامبخش بخشهایی از نسل جوان جهان اسلام دانستند و بر اهمیت وحدت مسلمانان، حمایت از مظلومان و مقابله با سلطهگری تأکید کردند.
حاضران همچنین با تجدید عهد با رهبر کنونی انقلاب اسلامی، آیتالله سید مجتبی خامنهای، بر ادامه مسیری تأکید کردند که به گفته برگزارکنندگان، رهبر شهید انقلاب اسلامی طی سالهای رهبری خود بر آن پای فشرده بود.
همایش «رهبر امت» در اسلامآباد، علاوه بر بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، صحنهای برای بازخوانی نقش رهبر شهید انقلاب در گفتمان بیداری اسلامی و بیان دیدگاههای نسل جوان پاکستان درباره وحدت امت اسلامی و تحولات جهان اسلام بود.