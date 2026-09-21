اردوی متصل به اعزام تیم فوتبال دختران به رقابت‌های انتخابی زیر ۱۷ سال آسیا، با حضور ۳ بازیکن مازندرانی در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی متصل به اعزام تیم فوتبال دختران نوجوان به رقابت‌های انتخابی زیر ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۶ لائوس، از ۴ مهر با حضور ۳ بازیکن مازندرانی در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود و تا ۹ مهر ادامه دارد.

هانیه نقدی، مانا کیان نژاد و مایا کیان نژاد بازیکنان مازندرانی این اردو هستند که باید به همراه دیگر دعوت شدگان، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده کنند.

مهناز امیرشقاقی، سرمربی تیم فوتبال دختران نوجوان اسامی بازیکنان اعزامی به این مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:

الینا شهبازی، تانیا قربانی (گلستان)

مریم خلیلی فر، فاطمه عیسی وند (خوزستان)

مریم رحمتی، ترنم انصاری، سارا رهنما (اصفهان)

مهنا شفیعی، ستایش جمشیدی (البرز)

ویدا صفری، دینا قربانی، مبینا حسینی (فارس)

یسنا جعفرنیا (گیلان)

هانیه نقدی، مانا کیان نژاد، مایا کیان نژاد (مازندران)

نورا میرزایی، محنا محمدی، یگانه فراهانی، دیانا بهنام فر، فاطمه نصیری (تهران)

ملیکا جانی (قزوین)

غزل اصغری (اردبیل)

تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان در رقابت‌های انتخابی زیر ۱۷ سال آسیا در گروه C با تیم‌های چین تایپه، لائوس و کامبوج به رقابت می‌پردازند.

برنامه زمانبندی مسابقات به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵

چین تایپه – کامبوج/ ساعت ۱۲:۳۰

ایران – لائوس / ساعت ۱۵:۳۰

پنجشنبه ۱۶ مهر

کامبوج – ایران / ساعت ۱۲:۳۰

لائوس – چین تایپه/ ساعت ۱۵:۳۰

یکشنبه ۱۹ مهر

چین تایپه – ایران / ساعت ۱۲:۳۰

لائوس - کامبوج / ساعت ۱۵:۳۰

ساعت بازی‌ها به وقت تهران است.

این رقابت‌ها با حضور ۳۱ تیم در ۸ گروه (۷ گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی) از ۱۳ تا ۱۹ مهر برگزار می‌شود.