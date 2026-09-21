نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو

در این نمایشگاه، تصاویری از ابعاد این فاجعه انسانی، نقاشی‌های کودکان شهید میناب و همچنین چند کیف مدرسه و شماری از اشیای به‌جامانده از آنان در معرض دید دیپلمات‌ها، کارکنان سازمان‌های بین‌المللی، شهروندان و گردشگران قرار گرفته است.مجموعه این آثار و اشیا، روایتی عینی از پیامدهای جنگ برای کودکان و غیرنظامیان ارائه می‌کند.برگزارکنندگان هدف از برپایی این نمایشگاه را رساندن صدای مظلومیت کودکان و غیرنظامیان ایرانی به افکار عمومی و جامعه بین‌المللی و اعتراض به آنچه «سکوت و بی‌عملی سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی در قبال کشتار غیرنظامیان در جریان تجاوز به خاک ایران» خوانده‌اند، عنوان کرده‌اند.