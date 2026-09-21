در این نمایشگاه، تصاویری از ابعاد این فاجعه انسانی، نقاشیهای کودکان شهید میناب و همچنین چند کیف مدرسه و شماری از اشیای بهجامانده از آنان در معرض دید دیپلماتها، کارکنان سازمانهای بینالمللی، شهروندان و گردشگران قرار گرفته است.
نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو نمایشگاه کودکان میناب مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو
مجموعه این آثار و اشیا، روایتی عینی از پیامدهای جنگ برای کودکان و غیرنظامیان ارائه میکند.
برگزارکنندگان هدف از برپایی این نمایشگاه را رساندن صدای مظلومیت کودکان و غیرنظامیان ایرانی به افکار عمومی و جامعه بینالمللی و اعتراض به آنچه «سکوت و بیعملی سازمان ملل متحد و جامعه بینالمللی در قبال کشتار غیرنظامیان در جریان تجاوز به خاک ایران» خواندهاند، عنوان کردهاند.
آنان همچنین خواستار پاسخگویی در قبال اقداماتی شدهاند که مصداق آشکار جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است و تأکید کردهاند که حمایت از کودکان و غیرنظامیان و رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه نباید قربانی ملاحظات سیاسی و استانداردهای دوگانه شود.