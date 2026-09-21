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آیتالله کریمی جهرمی در پی ارتحال حضرت آیتالله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی در پیامی ایشان را یادگاری ارزشمند از سلف صالح حوزههای علمیه توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله کریمی جهرمی در پیامی، ارتحال فقیه وارسته، حضرت آیتالله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت و ایشان را یادگاری ارزشمند از سلف صالح حوزههای علمیه توصیف کرد.
متن پیام تسلیت حضرت آیتالله کریمی جهرمی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خبر ارتحال تأسفبار آیتالله العظمی آقای حاج آقا موسی شبیری زنجانی ـ رضوانالله تعالی علیه ـ موجب تأثر عمیق اینجانب گردید.
آن فقید سعید، با برخورداری از ذهنی وقّاد، حافظهای کمنظیر، علمیّت بالا و رفتاری آمیخته با اعتدال و وقار، و نیز با بهرهمندی از محضر پدر بزرگوارشان، مرحوم آیتالله آقای حاج سید احمد زنجانی ـ اعلیالله مقامه ـ، نمونهای برجسته از عالمان راستین و یادگاری ارزشمند از سلف صالح حوزههای علمیه بودند.
اینجانب، این ضایعه مؤلمه را به پیشگاه مقدّس حضرت ولیعصر ـ ارواحنا فداه ـ آقازادگان محترم ایشان و بهویژه برادر گرامیشان، آیتالله آقای حاج سید جعفر شبیری زنجانی، مردم ولایت مدار زنجان، و عموم ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن فقیه ربانی، رحمت واسعه، علو درجات و حشر با اولیای الهی، مسئلت دارم.
۹ ربیعالثانی ۱۴۴۸
علی کریمی جهرم