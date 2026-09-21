به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله کریمی جهرمی در پیامی، ارتحال فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت و ایشان را یادگاری ارزشمند از سلف صالح حوزه‌های علمیه توصیف کرد.

متن پیام تسلیت حضرت آیت‌الله کریمی جهرمی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر ارتحال تأسف‌بار آیت‌الله العظمی آقای حاج آقا موسی شبیری زنجانی ـ رضوان‌الله تعالی علیه ـ موجب تأثر عمیق این‌جانب گردید.

آن فقید سعید، با برخورداری از ذهنی وقّاد، حافظه‌ای کم‌نظیر، علمیّت بالا و رفتاری آمیخته با اعتدال و وقار، و نیز با بهره‌مندی از محضر پدر بزرگوارشان، مرحوم آیت‌الله آقای حاج سید احمد زنجانی ـ اعلی‌الله مقامه ـ، نمونه‌ای برجسته از عالمان راستین و یادگاری ارزشمند از سلف صالح حوزه‌های علمیه بودند.

این‌جانب، این ضایعه مؤلمه را به پیشگاه مقدّس حضرت ولی‌عصر ـ ارواحنا فداه ـ آقازادگان محترم ایشان و به‌ویژه برادر گرامی‌شان، آیت‌الله آقای حاج سید جعفر شبیری زنجانی، مردم ولایت مدار زنجان، و عموم ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن فقیه ربانی، رحمت واسعه، علو درجات و حشر با اولیای الهی، مسئلت دارم.

۹ ربیع‌الثانی ۱۴۴۸

علی کریمی جهرم