پزشکان با وجود کاهش وزن قابل توجه در بسیاری از مصرف‌کنندگان اوزمپیک، درباره عوارض گوارشی مشکلات تغذیه‌ای و برخی عوارض نادر، اما جدی هشدار می‌دهند.

آمپول لاغری اوزمپیک، محبوب سلبریتی‌ها؛ خستگی‌آور و مختل‌کننده عملکرد دستگاه گوارش

آمپول لاغری اوزمپیک، محبوب سلبریتی‌ها؛ خستگی‌آور و مختل‌کننده عملکرد دستگاه گوارش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اوزمپیک (آمپول لاغری محبوب سلبریتی‌ها) در حقیقت چیست و چه عوارضی دارد؟

اوزمپیک در سال‌های اخیر به یکی از پرطرفدارترین دارو‌های کاهش وزن در جهان تبدیل شده و نام آن بار‌ها در کنار چهره‌های مشهور هالیوود و ورزشکاران مطرح شنیده شده است.



به نقل از EW، با وجود کاهش وزن قابل توجه در بسیاری از مصرف‌کنندگان اوزمپیک پزشکان درباره عوارض گوارشی مشکلات تغذیه‌ای و برخی عوارض نادر، اما جدی هشدار می‌دهند.

نام اوزمپیک در دو سال اخیر بیش از هر داروی دیگری در حوزه کاهش وزن بر سر زبان‌ها افتاده است. دارویی که در اصل برای کنترل دیابت نوع دو تولید شد، اما به دلیل تاثیر قابل توجه بر کاهش اشتها و کم کردن وزن به سرعت به یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای لاغری تبدیل شد. استقبال گسترده از این دارو باعث شد بسیاری از بازیگران خوانندگان و چهره‌های مشهور نیز درباره مصرف آن صحبت کنند و موج تازه‌ای از تقاضا در سراسر جهان شکل بگیرد.

عوارض وحشتناک اوزمپیک

ماده موثر اوزمپیک «سماگلوتاید» است. این دارو با تقلید عملکرد هورمون GLP-۱ احساس سیری را افزایش می‌دهد و تخلیه معده را کندتر می‌کند. نتیجه این فرآیند کاهش اشتها و دریافت کالری کمتر است که به کاهش وزن منجر می‌شود.

با وجود موفقیت این دارو در کاهش وزن پزشکان بار‌ها نسبت به مصرف خودسرانه آن هشدار داده‌اند. شایع‌ترین عوارض اوزمپیک به دستگاه گوارش مربوط می‌شود. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست، درد شکم و احساس ناراحتی معده از جمله مشکلاتی هستند که بسیاری از مصرف‌کنندگان در هفته‌های نخست درمان تجربه می‌کنند. این عوارض معمولا با افزایش دوز دارو بیشتر می‌شوند و گاهی برخی افراد را مجبور به قطع درمان می‌کنند.

یکی دیگر از مشکلاتی که درباره این دارو مطرح شده خستگی و ضعف جسمانی است. برخی پژوهش‌ها و گزارش‌های کاربران از کاهش انرژی روزانه خبر داده‌اند. متخصصان می‌گویند بخشی از این حالت می‌تواند به کاهش شدید کالری دریافتی و کمبود مواد مغذی در دوران کاهش وزن مربوط باشد.

چهره اوزمپیکی چیست؟

در کنار این موارد بحث «چهره اوزمپیکی» نیز در ماه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. کاهش وزن سریع می‌تواند باعث از دست رفتن چربی صورت شود و ظاهر فرد را مسن‌تر از قبل نشان دهد. شل شدن پوست صورت و افتادگی برخی نواحی بدن از پیامد‌هایی است که در تعدادی از مصرف‌کنندگان مشاهده شده است. حتی برخی جراحان پلاستیک از افزایش مراجعه افرادی خبر داده‌اند که پس از کاهش وزن شدید به دنبال جراحی‌های ترمیمی هستند.

ریزش مو نیز یکی دیگر از شکایت‌های مطرح شده است. هرچند هنوز مشخص نیست که خود دارو عامل اصلی این اتفاق باشد، اما پژوهشگران احتمال می‌دهند کاهش وزن سریع و تغییرات متابولیکی نقش مهمی در این مسئله داشته باشند.

برخی نگرانی‌ها فراتر از عوارض رایج هستند. در ماه‌های اخیر موضوع احتمال ارتباط دارو‌های خانواده GLP-۱ با نوعی آسیب عصب بینایی و کاهش ناگهانی بینایی مطرح شده است. نهاد‌های نظارتی در چند کشور در حال بررسی این موضوع هستند. البته هنوز رابطه قطعی علت و معلولی میان این دارو‌ها و این عارضه اثبات نشده است و تحقیقات ادامه دارد.

هشدار پزشکان

پزشکان همچنین هشدار می‌دهند که اوزمپیک دارویی برای همه افراد نیست. این دارو باید زیر نظر پزشک و برای افرادی که شرایط لازم را دارند تجویز شود. مصرف بدون ارزیابی پزشکی می‌تواند خطر بروز عوارض ناخواسته را افزایش دهد.

اوزمپیک برای بسیاری از افراد به ابزاری موثر در کنترل وزن تبدیل شده است، اما مانند هر داروی دیگری بدون خطر نیست. کاهش وزن سریع شاید جذاب به نظر برسد ولی آگاهی از عوارض احتمالی و استفاده تحت نظر پزشک اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل متخصصان توصیه می‌کنند تصمیم برای مصرف این دارو بر پایه تبلیغات و تجربه سلبریتی‌ها گرفته نشود و حتما با مشورت پزشک انجام شود.