پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز از آغاز طرح نوسازی ناوگان خدماتی در منطقه ۲ این کلانشهر با هدف افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت خدماترسانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صمد پناهیان گفت: منطقه ۲ شیراز با ۶۰۰ هکتار مساحت خدماتی، روزانه مدیریت ۱۸۲ تن پسماند (شامل ۱۳۲ تن پسماند عادی و ۵۰ تن پسماند عمرانی و ساختمانی) را بر عهده دارد که این حجم از خدمات با بهرهگیری از ۳۶ دستگاه ماشینآلات و فعالیت بیش از ۳۰۰ نیروی انسانی انجام میشود.
وی استفاده از روشهای نوین مدیریتی را لازمه تحقق توسعه پایدار شهری دانست و افزود: اجرای طرح نوسازی ناوگان با جایگزینی ماشینآلات جدید و استاندارد بهجای تجهیزات فرسوده، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینههای تعمیر و نگهداری، به تسریع در روند جمعآوری پسماند، کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و افزایش شاخصهای رضایتمندی شهروندان منجر خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز با بیان اینکه نوسازی ناوگان در تمامی ۱۱ منطقه شهرداری شیراز با جدیت دنبال میشود، گفت: این سازمان با هدف مدیریت بهینه منابع و ارتقای خدمات شهری، جایگزینی مستمر ناوگان فرسوده را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود در دستور کار دارد.