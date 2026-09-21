مدیر آب و خاک و امور فنی جهاد کشاورزی استان از اجرای طرح پوشش کانال‌های آبیاری با فناوری بتن پارچه‌ای در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امیرحسین ادریسیان گفت: همدان ۱۵۰ هزار کیلومتر کانال آبی دارد که تاکنون ۱۵ هزار کیلومتر از این کانال‌ها پوشش داده شده است.



وی با اشاره به روی آوردن جهاد کشاورزی به بتن پارچه‌ای گفت: بتن پارچه‌ای یک ورق پلیمری آغشته به سیمان است که روی سطح مورد نظر قرار می‌گیرد و با پاشیدن آب، لایه‌ای غیرقابل نفوذ و مقاوم ایجاد می‌کند.

ادریسیان افزود: بتن پارچه‌ای در اروپا ابداع شده، اما توسط متخصصان دانشگاه امام صادق (ع) بومی‌سازی شده و استان همدان نیز از استان‌های پیشرو و جزو ۶ استان نخست کشور در استقبال از این فناوری است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی همدان گفت:در سطح استان تقاضای اجرای این طرح برای ۷۰۰ تا ۷۳۰ کیلومتر دریافت و برنامه‌ریزی لازم انجام شده است ودر حال حاضر امکان اجرا در سطح ۴۰ کیلومتر فراهم است.

ادریسیان افزود: راندمان انتقال آب در کانال‌های خاکی حدود ۳۰ درصد است، و با پوشش کانال، این راندمان حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد وعمر مفید این بتن حداقل ۱۵ سال در نظر گرفته شده است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی اظهار داشت: هزینه تهیه طرح، نقشه‌برداری و نظارت و همچنین زیرسازی و اجرا بر عهده جهاد کشاورزی است و بتن مورد نیاز را سپاه تأمین می‌کند