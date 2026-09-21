رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: دانشگاه و محیط دانشجویی باید برای جوانان فضایی باشد که احساس کنند به آن تعلق دارند و مورد احترام هستند. باید برای حضور دانشجویان برنامه داشته باشیم و شرایطی فراهم کنیم که آنان با علاقه در فعالیت‌های فرهنگی مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، در پنجمین نشست منطقه‌ای فرهنگی جهاددانشگاهی که ویژه سازمان‌ها و مراکز فرهنگی، امروز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به میزبانی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به پیشینه فعالیت‌های فرهنگی جهاددانشگاهی اظهار کرد: بسیاری از چهره‌های برجسته علمی، فرهنگی و مدیریتی کشور، فعالیت خود را از جهاددانشگاهی و فعالیت‌های فرهنگی آغاز کرده‌اند همانند شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی و این موضوع نشان‌دهنده نقش مهم این نهاد در شناسایی، پرورش و رشد استعداد‌های جوانان است.

دکتر منتظری در ادامه با اشاره به دکتر سعید کاظمی آشتیانی، از دیگر چهره‌هایی که مسیر فعالیت خود را از جهاددانشگاهی آغاز کرده است، گفت: آقای دکتر کاظمی که امروز به وجود ایشان افتخار می‌کنیم، فعالیت خود را از بخش فرهنگی جهاددانشگاهی آغاز کرد.

رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه فعالیت فرهنگی در این نهاد سابقه‌ای عمیق و ریشه‌دار دارد، گفت: در سال‌های نخست شکل‌گیری جهاددانشگاهی که این نهاد شورایی اداره می‌شد، فعالیت‌های فرهنگی در قالب بخش فرهنگی و واحد‌هایی همچون فوق‌برنامه، تبلیغات و آموزش دنبال می‌شد و بسیاری از فعالیت‌هایی که امروز در قالب معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف انجام می‌شود، ریشه در همان ساختار اولیه دارد.

فلسفه شکل‌گیری سازمان‌های فرهنگی جهاددانشگاهی

دکتر منتظری با تأکید بر اینکه سازمان‌ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی صرفاً برای انجام یک فعالیت اداری یا تولید محصول ایجاد نشده‌اند، تصریح کرد: این سازمان‌ها با هدف ایجاد فرصت برای رشد و تربیت دانشجویان و فراهم کردن زمینه‌های شکوفایی استعداد‌های آنان شکل گرفته‌اند؛ بنابراین، اگر دانشجویی به فعالیت‌های قرآنی علاقه‌مند است، باید زمینه حضور و فعالیت او فراهم شود و اگر به حوزه‌های اجتماعی علاقه دارد، امکان مشارکت برای او وجود داشته باشد. همچنین باید برای دانشجویانی که به حوزه مثلا اندیشه امام و انقلاب، گردشگری، رسانه یا سایر حوزه‌ها علاقه‌مند هستند، فرصت فعالیت، تجربه‌اندوزی و رشد فراهم شود.

رئیس جهاددانشگاهی افزود: سازمان‌ها و مراکز فرهنگی این نهاد باید محل رشد، تجربه‌اندوزی و پختگی دانشجویان باشند و محصول اصلی این فعالیت‌ها، صرفاً تولید خبر، برگزاری یک برنامه یا اجرای یک طرح نیست؛ بلکه تربیت و توانمندسازی نسل جوان، یکی از مهم‌ترین اهداف این فعالیت‌هاست.

کانون‌های فرهنگی باید بذر امید را در دل دانشجویان بکارند

وی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در میان دانشجویان اظهار کرد: امروز یکی از وظایف مهم حوزه فرهنگی، ایجاد امید در دل جوانان است. نباید اجازه دهیم تصویری یک‌بعدی و صرفاً مبتنی بر مشکلات از کشور به جوانان ارائه شود. جوانان باید دستاوردها، ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های کشور را نیز ببینند و با واقعیت‌های جامعه آشنا شوند.

وی با بیان اینکه کانون‌ها و مراکز فرهنگی باید کانون‌های بذر امید در دل دانشجویان باشند، افزود: باید برنامه‌هایی طراحی کنیم که دانشجو را به آینده خود امیدوار کند و زمینه مشارکت، نشاط، تجربه و رشد او را فراهم آورد.

آغاز سال تحصیلی، فرصتی برای ارتباط بیشتر با دانشجویان

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، از واحد‌های این نهاد خواست برای استقبال از دانشجویان برنامه‌ریزی جدی داشته باشند و گفت: سال تحصیلی جدید باید به فرصتی برای ارتباط بیشتر با نسل جوان تبدیل شود.

دکتر منتظری تأکید کرد: دانشگاه و محیط دانشجویی باید برای جوانان فضایی باشد که احساس کنند به آن تعلق دارند و مورد احترام هستند. باید برای حضور دانشجویان برنامه داشته باشیم و شرایطی فراهم کنیم که آنان با علاقه در فعالیت‌های فرهنگی مشارکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به وضعیت خوابگاه‌ها خاطرنشان کرد: بخشی از دانشجویان برای نخستین‌بار از خانواده جدا می‌شوند و وارد محیطی جدید می‌شوند؛ بنابراین باید نسبت به مسائل و دغدغه‌های آنان حساس باشیم و با دلسوزی در کنارشان قرار بگیریم.

رسانه‌های جهاددانشگاهی در مسیر امیدآفرینی مسئولیت دارند

رئیس جهاددانشگاهی همچنین بر نقش رسانه‌های این نهاد در آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: رسانه‌های جهاددانشگاهی باید با نگاهی مثبت، شاداب و امیدآفرین به استقبال مهر و آغاز سال تحصیلی بروند.

دکتر منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر شکل تهدید‌های فرهنگی و رسانه‌ای در سال‌های اخیر، بر ضرورت هوشیاری مجموعه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: امروز تهدید‌ها در قالب‌های مختلف و پیچیده‌تری ظاهر می‌شوند و فعالیت فرهنگی باید با شناخت دقیق این شرایط و با برنامه‌ریزی مناسب انجام شود.

حمایت جدی از فعالیت‌های فرهنگی جهاددانشگاهی

دکتر منتظری با اعلام حمایت از فعالیت‌های فرهنگی این نهاد گفت: سازمان‌ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی باید با قدرت و قوت و بدون هراس از موانع و مشکلات، برای انجام وظایف خود اقدام کنند.