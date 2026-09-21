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وزارت آموزش و پرورش، در اجرای ماده ۷۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل نحوه اجرای برنامه توزیع شیر و تغذیه رایگان مدارس کشور را برای سال تحصیلی جاری ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاونت برنامهریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «تأمین اقلام تغذیه رایگان صرفاً از کارخانهها و تأمینکنندگان مورد تأیید دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مجاز خواهد بود.
نظارت بهداشتی و کیفی بر واحدهای تولیدی، از طریق نمونهبرداری و آزمایشهای دورهای، توسط معاونتهای دانشگاههای علوم پزشکی استانها صورت میپذیرد؛ نظارت بر فرآیند حملونقل و نگهداری نیز بر عهده گروه تخصصی بهداشت محیط است.
ثبت اطلاعات دانشآموزان بر اساس سامانه سیدا و تنظیم صورتجلسه برای هر مرحله تحویل شیر، از الزامات اجرایی این طرح است.
بر اساس مصوبهی ۸۳ امین جلسهی ستاد تنظیم بازار مسئولیت تأمین شیر بر عهدهی استانداران است.»