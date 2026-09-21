به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، محمود عاطف‌راد با بیان اینکه جمعیت استان گیلان حدود ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار نفر است، گفت: از مجموع بیش از یک میلیون و ۳۲۰ هزار نفر بیمه‌شده تحت پوشش بیمه سلامت در استان، بیش از ۸۲۰ هزار نفر در صندوق بیمه روستایی قرار دارند که در مناطق روستایی و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر سکونت دارند.

وی با اشاره به اهمیت رعایت مسیر تعیین‌شده در نظام ارجاع افزود:حسب بند ج ماده ۷۰ برنامه هفتم توسعه، بیمه‌شدگان صندوق بیمه روستایی برای بهره‌مندی کامل از مزایای بیمه در دریافت خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، لازم است حتماً مسیر تعیین‌شده در نظام ارجاع را رعایت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان با بیان اینکه نخستین محل مراجعه بیمه‌شدگان روستایی باید پزشک خانواده در مرکز خدمات جامع سلامت یا مراکز تعیین‌شده در سطح اول خدمات باشد گفت: در صورتی که پزشک خانواده تشخیص دهد بیمار به خدمات تخصصی یا فوق‌تخصصی نیاز دارد، ارجاع الکترونیک یا برگه ارجاع صادر می‌شود و بیمار می‌تواند با استفاده از آن به پزشک متخصص یا فوق‌تخصص مراجعه کند.

محمود عاطف‌راد رعایت این فرآیند را دارای مزایای مهمی برای بیمه‌شدگان دانست و افزود: رعایت نظام ارجاع موجب می‌شود تاخدمات درمانی به شکل منظم‌تر و با کیفیت بهتر ارائه، از مراجعات غیرضروری و اتلاف وقت بیماران جلوگیری و بیمه سلامت نیز بتواند مطابق ضوابط، سهم بیشتری از هزینه‌های درمان را تقبل کند.

وی گفت: اگر بیمه‌شدگان روستایی بدون ارجاع به پزشک متخصص یا فوق‌تخصص مراجعه کنند، هزینه‌های مربوط به ویزیت، درمان، آزمایش و سایر خدمات ارائه‌شده توسط متخصص، مطابق ضوابط به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان از بیمه‌شدگان روستایی خواست پیش از مراجعه مستقیم به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، حتماً از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کنند تا بتوانند از حمایت‌ها و مزایای پیش‌بینی‌شده در بیمه سلامت بهره‌مند شوند.