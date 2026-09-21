با حاکمیت الگو‌های پایدار بر منطقه، تا اواخر هفته جاری شاهد جوی نسبتاً آرام و بدون بارش در آذربایجان غربی خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی شبانه روز گذشته شاهد جوی آرام در سطح استان بودیم.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با حاکمیت الگو‌های پایدار بر منطقه، تا اواخر هفته جاری شاهد جوی نسبتاً آرام و بدون بارش در سطح استان خواهیم بود که در برخی ساعات با وزش باد نیز همراه خواهد بود و البته با افزایش گرادیان خطوط فشاری در منطقه، طی روز چهارشنبه بر سرعت وزش باد بویژه در نیمه جنوبی استان افزوده شده و گاهی نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

از نظر دمایی هم برای نیمه دوم هفته جاری انتظار روند تدریجی افزایش دما‌های بیشینه در اغلب نقاط استان را داریم، ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته تخت سلیمان تکاب با ۴.۰ و باروق با ۳۲.۸ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط آذربایجان غربی گزارش شدند و دمای ارومیه نیز بین ۱۰.۹ تا ۲۷.۲ درجه سلسیوس گزارش شد.