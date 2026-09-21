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شرکتهای ایرانخودرو و سایپا قیمت وانت آریسان و وانت نیسان را که از خودروهای کار یا باری محسوب میشوند، بین ۱۷۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش دادند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ایرانخودرو قیمت نسخه معمولی وانت آریسان ۲ را از یک میلیارد و ۶۱۷ میلیون تومان به یک میلیارد و ۸۲۱ میلیون تومان افزایش داده است؛ بنابراین قیمت این محصول ۲۰۴ میلیون تومان بیشتر شده است.
قیمت نسخه مجهز به مالتیمدیای وانت آریسان ۲ نیز از یک میلیارد و ۶۷۳ میلیون تومان به یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان رسیده که افزایش ۱۷۲ میلیون تومانی را نشان میدهد.
شرکت زامیاد زیر گروه خودروسازی سایپا نیز، قیمت جدید هر دو تیپ تک سوز و دوگانه سوز نیسان آبی یا همان وانت اکستند را افزایش داد، قیمت نسخه تکسوز از یک میلیارد و ۷۹۹ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان رسیده و ۳۱۱ میلیون تومان افزایش یافته است، نسخه دوگانهسوز نیز از یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان رسیده که افزایش ۳۱۶ میلیون تومانی را نشان میدهد.
در پی این افزایش قیمتها، خبرنگار صنعت و معدن، موضوع قیمتگذاری خودروهای باری که بهعنوان خودروهای کار و وسیله تأمین معیشت خانوار مورد استفاده قرار میگیرند را از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کرد.
حسین قشمی، مدیر روابط عمومی سازمان حمایت، گفت: براساس قانون، قیمتگذاری خودروهای تجاری (باری) از سوی هیئتمدیره شرکتهای خودروساز انجام میشود و سازمان حمایت اجازه دخالت در این قیمتها را ندارد.
وی افزود: تنها در مواردی که شکایتی مبنی بر گرانفروشی به سازمان حمایت ارائه شود یا نهادهای نظارتی موضوع گرانفروشی را اعلام کنند، این سازمان میتواند قیمتها را بررسی کند.