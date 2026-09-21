مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان بر ضرورت لایروبی رودخانه‌ها، شناسایی نقاط پرخطر و آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی این استان برای مقابله با ال‌نینو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدعلی ویشکایی مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان در جلسه مشترک شورای پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرستان مرزی بندر آستارا با اشاره به ویژگی‌های خاص این شهرستان مرزنشین استان گیلان گفت: آستارا به دلیل برخورداری از مرز‌های آبی، خاکی و ریلی یک شهرستان ویژه است و باید تمهیدات پیشگیرانه برای مواجهه با آثار احتمالی پدیده ال‌نینو در آن اتخاذ شود.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای مواجهه با بارش‌های شدید و وقوع سیلاب افزود: شناسایی نقاط حادثه‌خیز، بررسی مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پاکسازی و رفع موانع موجود در مسیر جریان آب و بررسی وضعیت آبرو‌ها و پل‌ها باید پیش از آغاز بارش‌های شدید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان ادامه داد: پایش مستمر شرایط جوی و هیدرولوژیکی، رصد اطلاعیه‌ها و هشدار‌های هواشناسی و آمادگی برای واکنش سریع هنگام وقوع بارش‌های شدید می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی داشته باشد.

ویشکایی با تاکید بر آمادگی هلال احمر و شهرداران در تمامی حوزه‌های مربوط به بحران تصریح کرد: شهرداران بیمه آتش‌سوزی را جدی بگیرند و در این زمینه به مردم کمک کنند.

همچنین محمد حیدری، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان در این جلسه با اشاره به احتمال مواجه شدن استان با پدیده ال‌نینو گفت: نمی‌توان نسبت به این اثرات بی‌تفاوت بود و باید برای تغییرات احتمالی شرایط جوی آمادگی لازم را داشت و تمهیدات لازم در این خصوص لحاظ شود. وی بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و پناهگاه‌های اضطراری، تهیه ژنراتور برای ادارات در زمان قطعی برق، جدی گرفتن مانور‌ها و آموزش‌ها، مصرف بهینه گاز با اطلاع‌رسانی مناسب و خودحفاظتی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

وی با اشاره به شعار امسال هفته پدافند غیرعامل با عنوان پدافند مردم‌محور و ایران پایدار افزود: برگزاری رزمایش‌های مختلف در حوزه پدافند غیرعامل در زمینه‌های آب، برق و گاز ضروری است.

همچنین علی درمانی، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در این جلسه با اشاره به هشدار‌های احتمال تاثیر پدیده ال‌نینو بر کشور، بر آمادگی ادارات شهرستان برای اقدامات پیشگیرانه تاکید و تصریح کرد: لایروبی رودخانه‌های شهر آستارا و همچنین نیاز به آمبولانس بسیار مهم است و بخشداران و دهیاران نیز باید لایروبی رودخانه‌ها و انهار در روستا‌ها را جدی بگیرند.

وی افزود: اکنون در مرحله پیشگیری قرار داریم و لازم است دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف زیرساختی، اقدامات بازدارنده و تمهیدات لازم را از هم‌اکنون پیش‌بینی و اجرا کنند.

فرماندار آستارا با تاکید بر نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان و زیرساختی گفت: راهداری، شهرداری‌ها، آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی شهرستان باید آمادگی لازم را داشته باشند و پاکسازی آبراهه‌ها، مسیر‌های عبور سیلاب و انجام اقدامات مشابه در حوزه‌های شهری و روستایی باید در اولویت قرار گیرد.

درمانی بر آمادگی دستگاه‌های امدادی برای مرحله مقابله تاکید و تصریح کرد: در صورت وقوع بحران، دستگاه‌های امدادی باید از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و لجستیک در آمادگی کامل باشند و راهداری و شهرداری‌ها نیز باید امکانات و تجهیزات خود را به‌روز و آماده نگهدارند.

در این جلسه بر آمادگی بیمارستان شهر مرزی بندر آستارا و تجهیز آن به ژنراتور و امکانات حفاظتی، افزایش ظرفیت اورژانس آستارا و آمبولانس ویژه، تاکید شد.

همچنین بر لایروبی رودخانه‌های پرخطر شهری و انهار توسط شهرداری‌های آستارا و لوندویل با همکاری آب منطقه‌ای استان گیلان و آمادگی بخشداری‌ها و دهیاران برای هرگونه حوادث طبیعی تاکید شد.