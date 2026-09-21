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معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج، معلمان را رزمندگان سنگر تعلیم و تربیت دانست و گفت: معلمان در کنار خانوادهها، نقش مهمی در شکلگیری شخصیت، بنیان فکری و آینده دانشآموزان دارند و سرمایهگذاری در آموزش و پرورش، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدی مهرور در آیین آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان شاهد بابالله مؤمنی حصارک، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت و شهدای فرهنگی و دانشآموز اظهار کرد: براساس وصیتنامه شهدا، هیچگاه در برابر ظلم و ستم سر فرود نخواهیم آورد و با اقتدار در مسیر حفظ عزت، استقلال و منافع کشور خواهیم ایستاد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به آموزش، پرورش و مهارتآموزی افزود: دانشآموزان باید علاوه بر دانش، با تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم و هنر آشنا شوند و زمینه تقویت مهارتها و استعدادهای آنان نیز فراهم شود؛ موضوعی که باید در برنامههای فرهنگی و پرورشی مدارس مورد توجه قرار گیرد.
مهرور با اشاره به تسریع در نوسازی مدارس و اجرای نهضت مدرسهسازی گفت: توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی از اولویتهای شهرستان کرج است و با مشارکت خیرین مدرسهساز و همراهی دستگاههای مسئول باید برای رفع مشکلات مدارس فرسوده و ارتقای محیطهای آموزشی اقدام شود.
معاون استاندار البرز با تأکید بر ضرورت اتحاد و همکاری در مسیر خدمت به جامعه خاطرنشان کرد: با همدلی و قرار گرفتن مجموعههای مختلف در کنار یکدیگر میتوان مسائل را با قدرت بیشتری دنبال کرد و زمینه پیشرفت کشور را فراهم ساخت.
در پایان این مراسم، زنگ مهر به صورت نمادین توسط مهدی مهرور در دبیرستان شاهد بابالله مؤمنی حصارک نواخته شد و سال تحصیلی جدید رسماً آغاز شد.