به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حبیب‌ الله مقتدر رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قوچان گفت: امسال بیش از هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت گوجه‌ فرنگی اختصاص یافته و متوسط عملکرد این محصول حدود ۶۵ تن در هکتار برآورد می‌ شود.

صفرپور، کشاورز نمونه کشوری، با کشت هشت هکتار گوجه‌ فرنگی و استفاده از بذر‌های زودرس، مالچ و پوشش پلاستیکی، عملکرد تولید را به حدود ۱۰۰ تن در هکتار رسانده است.

استفاده از این روش‌ ها موجب رشد سریع‌ تر بوته‌ ها، زودرس شدن محصول و کاهش آسیب ناشی از سرما شده است.