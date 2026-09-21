«داداش بزرگی داشتم که به اشتباه کشتیمش. این بدبختی هم دامن ما رو گرفت، بیچاره شدم.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این جملات در یک دیدار اتفاقی گفته شده است. وقتی رئیس کل دادگستری استان تهران به دادسرای جنایی سر زده بود، وارد یکی از شعبه‌های بازپرسی شد.

گروه خبری همراه ناصر عتباتی در حال ضبط گفت‌و‌گو با بازپرس شعبه بود که حواسشان به مردی جمع شد که مانند متهمان دیگر این دادسرا، دست‌بند و پابندزده، با لباس آبی راه‌راه، گوشه‌ای نشسته بودند.

گفتند او همان «قاتل ۵ عضو خانواده محله سیمون‌بولیوار تهران» است. برادر قاتل هم که متهم دیگر این پرونده است، در راهرو نشسته بود.

رسانه‌ها هفته پیش نوشتند این دو برادر متهم هستند که با کشتن مادر، دو خواهر و دو برادرشان با سلاح گرم، جسد کشته‌شده‌ها را در گونی پیچیدند و در یک چاه بیست و چند متری در ملک شخصی انداخته‌اند.

این واقعه پس از ۲ سال سکوت و پنهان‌کاری فاش شده؛ قتلی که گفته می‌شود بر سر «ارثیه پدری و مسائل مالی» بوده است.

قاتل ۴۴ ساله با مو‌های ژولیده و چشم‌های به زیر انداخته، در اتاق بازپرسی، مقابل رئیس کل دادگستری، رئیس دادسرا و بازپرس ایستاد.

- ازدواج کردی؟ نه حاج آقا.

- سابقه مصرف مواد مخدر؟ نه.

- قبلا بازداشت شدی؟ نه. اولین باره بازداشت شدم.

- تحصیلاتت چیه؟ دیپلمم حاج آقا.

سؤالات پی‌درپی رئیس کل دادگستری ادامه داشت. از کسب‌وکارش پرسید. قاتل گفت: «یه زمانی چند بار شغل عوض کردم. ملک پدرمون رو ساختیم. بعد اومدم خرید و فروش ماشین می‌کردم.»

حرف‌هایش را ادامه داد: «بعد به یک مشکلی خوردم که دو تا پرونده برام در شهرستان پیش اومد. کلاهبرداری بود. کد ملی‌ام مسدود شد و از خدمات محروم شدم. حساب‌هایم هم مسدود کردند. هر چی پول داشتم خوردم و از خانواده‌ام کمک خواستم.»

متهم گفت که از خانواده‌اش کمک خواسته تا وکیل بگیرد و مشکلاتش حل شود، اما از خانه بیرونش کرده‌اند. او گفت مادرشان بین آنها فرق می‌گذاشته است.

قاتل می‌گفت «جنون روانی به او دست داده و نفهمیده داشته چه کار می‌کرده.»

گم شدن اجساد کشته شدگان، بخشی از این پرونده پر سروصدا بود که در یک اتاق بازپرسی دیگر پیگیری می‌شد. گروه خبری به آنجا هم رفت.

محمد شهریاری رئیس دادسرای ناحیه ۲۷ تهران گفت که قاتل، پیچیده عمل کرده است. «جعل شناسنامه و فعال کردن رمز ثنای کشته شدگان» هم در پرونده قاتل وجود دارد.

۴ روز پیش بود که رئیس کل دادگستری تهران برای پیگیری این پرونده «دستور ویژه» داد.

این گوشه‌ای از مشاهدات خبرنگاران از دادسرای جنایی تهران و پیگیری پرونده قتل ۵ عضو یک خانواده بود. موضوعی که رئیس کل دادگستری تهران درباره‌اش به قاتل گفت: «خیلی کار عجیبی بود.»

تحقیقات همچنان ادامه دارد.

ابراهیم اسدی بیدمشکی