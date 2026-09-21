مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌ شرقی گفت: ۵۷ نقطه آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تحمیلی و جنگ دفاع مقدس در استان، وقایع نگاری و مستندنگاری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار مسعود باقری‌نژاد امروز در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: یادمان جنایات جنگی جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نیز با مشارکت میراث فرهنگی در حال ثبت است.

وی ادامه داد: ۶۳ مورد در حوزه تاریخ شفاهی نیز مصاحبه از جمله در خصوص شهید محمد کنگری، شهید عادل دائی، شهید شریف زاده و شهید عالی نژاد تهیه شده است.

وی افزود: در حوزه دفاع مقدس سه جلد کتاب در خصوص آذربایجان شرقی و شهدای استان در حال تدوین است که جلد اول شامل ۳۷۰ مقاله به پایان رسیده و ۷۰ درصد جلد دوم که حاوی ۲۶۰ مقاله است در دست اقدام است.

سردار باقری نژاد گفت: سه نوع اثر و محتوا در حوزه دفاع مقدس تولید می‌شود، محتوای سوژه‌ای که مربوط است به داخل باغ موزه و تاکنون ۱۸ سوژه پایه گذاری شده و حدود ۴۰ درصد پیشرفت دارد طوری که برگرفته از هنر و خلاقیت هنرمندان است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌ شرقی ادامه داد: محتوای محیطی و محتوای رسانه‌ای و دیجیتالی نیز از روش‌های دیگر تولید محتوا است ورودی جنوب شرق مجموعه تا ۲ ماه آینده با نماد دفاع مقدس به شکل دُم هواپیما در حال آماده سازی است.

اظهار کرد: مشخصات ۱۰ هزار شهید دفاع مقدس آذربایجان شرقی به کمک هوش مصنوعی نیز به صورت بسته مجازی در ۱.۵ سال آماده شده و در حال تکمیل است.

سردار باقری‌نژاد با اشاره به تدارک هزار و ۲۰۰ برنامه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان گفت: ۳۶ عنوان ویژه برنامه از جمله تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس ۳۱ شهریور در مصلی، مهمانی لاله‌ها، اجرای ویژه برنامه دفاع مقدس در ۱۰ محله تبریز، خاطره گویی، حضور در گلزار شهدا، سخنرانی فرماندهان دفاع مقدس پیش از خطبه‌های نماز جمعه در سراسر استان، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و نواختن زنگ ایثار در مدارس از مهمترین برنامه‌های این هفته است. هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور آغاز می‌شود.