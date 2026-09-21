رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در سه ماه نخست سال جاری، میزان واردات نهاده‌های کشاورزی و کالا‌های اساسی از مرز‌های استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، با اشاره به ظرفیت مرز‌های استان در تأمین کالا‌های اساسی کشور گفت: در سه ماه نخست سال جاری، میزان واردات نهاده‌های کشاورزی و کالا‌های اساسی از مرز‌های آذربایجان غربی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ برابر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مرز‌های استان نقش مهمی در تأمین و انتقال نهاده‌های کشاورزی و کالا‌های اساسی دارند، افزود: افزایش حجم واردات، ظرفیت مناسب آذربایجان غربی در حوزه تجارت مرزی و پشتیبانی از امنیت غذایی کشور را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در پایان با تأکید بر اهمیت انسجام، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان اظهار کرد: تجربه جنگ رمضان نشان داد که با هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مجموعه‌های مختلف می‌توان در شرایط حساس، اقدامات مؤثر و هدفمندی را دنبال کرد.