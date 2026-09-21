پخش زنده
امروز: -
آیتالله سیستانی در پیامی، ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیتاللهالعظمی سید موسی شبیری زنجانی را ضایعهای دردناک و خسارتی عظیم توصیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن پیام تسلیت آیتالله علی حسینی سیستانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
ارتحال مرجع عالیقدر فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) آیت الله آقای حاج سیدموسی شبیری زنجانی (رضوان الله علیه) ضایعهای دردناک و خسارتی عظیم است.
آن بزرگوار که سراسر عمر پر برکت خود را در راه تحقیق و تعلیم سپری کردند از بزرگان علمای اعلام و اساطین حوزه علمیه مبارکه قم و از مصادیق برجسته عالم ربانی بودند.
آثار گران بهای علمی و دیگر خدمات دینی معظم له میراثی ارزنده و رفتار و منش عملی ایشان همواره الگویی ماندگار برای اهل علم خواهد ماند.
أعلی الله مقامه الشریف و حشره مع أجداده الطیبین الطاهرین.
اینجانب با تأثر و تأسف فراوان این مصیبت بزرگ را به آستان مقدس حضرت ولی عصر (ارواحنافداه) و به حوزههای علمیه و به بستگان محترم آن فقید سعید به ویژه آقازادگان گرامی و مکرمشان و به عموم مومنین تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای همگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.
لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ
علی حسینی سیستانی
۹ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری