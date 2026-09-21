مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت الله العظمی شبیری زنجانی چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ از مسجد امام حسن عسکری (ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار خواهد شد و پیکر پاک ایشان در حرم مطهر بانوی کرامت به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله العظمی شبیری زنجانی روز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ همزمان با سومین روز عزای عمومی، ساعت ۹ صبح از مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار خواهد شد و پیکر پاک ایشان در حرم مطهر بانوی کرامت به خاک سپرده می‌شود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با تسلیت مجدد ارتحال جانسوز آیت الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس سره الشریف) از عموم مؤمنین، طلاب و فضلا دعوت می‌کنند تا در مراسم باشکوه تشییع آن مرجع عظیم الشأن حضوری پرشور داشته باشند. این حضور مؤمنانه در آئین بدرقه پیکر مطهر آن عالم ربانی، تجلی ایمان و پیوند ناگسستنی مردم و مرجعیت و مصداق بارز تعظیم شعائر اسلامی است.