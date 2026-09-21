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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ملی برای طرحهای گردشگری استان به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: در دیدار استاندار خراسان جنوبی با وزیر میراثفرهنگی، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ملی برای طرحهای گردشگری استان به تصویب رسید و همچنین بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور (اواخر آذر ۱۴۰۴) برای طرحهای گردشگری اختصاص یافت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: بخش قابل توجهی از پروندههای تسهیلات سفر رئیس جمهور به استان اکنون در بانکها قرار دارد و بیش از نیمی از آنها در مرحله دریافت تسهیلات هستند.
برآبادی با اشاره به افزایش تسهیلات حوزه سرمایهگذاری گردشگری گفت: تسهیلات این حوزه از حدود ۶۷ میلیارد تومان به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشاندهنده افزایش حدود ۳۰۰ درصدی است.
به گفته وی در سال جاری نیز هدفگذاری ما افزایش این رقم به بیش از هزار میلیارد تومان است و در صورت تحقق، حجم تسهیلات سرمایهگذاری گردشگری به حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
برآبادی با اشاره به طرحهای نیمهتمام گردشگری در استان گفت: هم اکنون ۴۳ طرح شامل هتل، اقامتگاه، مهمانپذیر، بومگردی و سایر تأسیسات گردشگری در استان وجود دارد که برخی از آنها حدود ۱۰ سال یا بیشتر از آغازشان میگذرد و به دلیل مشکلات تسهیلاتی یا مسائل مرتبط با سایر دستگاهها نیمهتمام ماندهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: تمرکز ما بر تکمیل این طرحها قرار گرفته و برای نخستین بار در سال گذشته تا اردیبهشت امسال، بخشی از تأسیسات گردشگری نیمهتمام از تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی بهرهمند شدند.
برآبادی گفت: بخشی از تسهیلات از محل اعتبارات استانی و تبصرههای قانونی پرداخت شد و طرحهایی که نیازمند منابع مالی بیشتری بودند نیز برای دریافت تسهیلات ملی معرفی شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به برنامههای هفته گردشگری گفت: در این هفته ۱۳ طرح گردشگری افتتاح میشود و ۱۸ طرح زیرساختی نیز که با اعتبارات دولتی اجرا شدهاند، مورد بهرهبرداری یا معرفی قرار خواهند گرفت.
برآبادی افزود: برگزاری هشت کارگاه و تور آموزشی در شهرستانهای مختلف، ۱۱ برنامه فرهنگی و رویدادمحور، رونمایی از پنج برنامه کاربردی، وبسایت و تابلوهای راهنمای گردشگری و اجرای برنامههای ویژه در روستاها از دیگر برنامههای هفته گردشگری در خراسان جنوبی است.