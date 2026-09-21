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دستگاه پیشرفته فیکو با هدف توسعه خدمات تخصصی درمانی با اعتباری افزون بر ۱۵۰ میلیارد ریال در بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرودشت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دستگاه پیشرفته فیکو که برای انجام جراحیهای تخصصی آب مروارید و افزایش ظرفیت بخش چشمپزشکی بیمارستان شهید مطهری مرودشت خریداری و نصب شده است، آماده ارائه خدمات به شهروندان است.
فرماندار مرودشت در آیین بهرهبرداری از این دستگاه پزشکی، با تأکید بر اهمیت ارتقای زیرساختهای سلامت در شهرستان گفت: توسعه تجهیزات تخصصی و بومیسازی خدمات درمانی، نقشی کلیدی در کاهش هزینهها، صرفهجویی در زمان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات باکیفیت پزشکی ایفا میکند.
سید مختار امیری افزود: با استقرار این دستگاه پیشرفته، بخشی از نیازهای درمانی بیماران چشم در این شهرستان برطرف شده و شاهد کاهش مراجعات غیرضروری شهروندان به مرکز استان خواهیم بود.
اسفندیار عبدالهی، نماینده مردم شهرستانهای مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این مراسم، بهرهبرداری از این تجهیزات را گامی مهم در راستای افزایش سطح کمی و کیفی خدمات چشمپزشکی منطقه دانست و بر لزوم تداوم نوسازی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی تأکید کرد.