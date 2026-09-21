به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محسن اسدبیگی با اشاره به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: یکی از اولویت‌های ما برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات بیمه‌ای در حوزه ناباروری است.

وی گفت: بر همین اساس تاکنون ۴ هزار و ۳۸۷ نفر از بیمه‌شدگان بیمه سلامت استان دارای نشان ناباروری شده‌اند که از این تعداد ۴ هزار و ۳۴ نفر زن و ۳۵۴ نفر مرد هستند.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان اضافه کرد: بیمه سلامت لرستان برای حمایت از زوج‌های نابارور و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی، با دو مرکز ارائه خدمات ناباروری شامل مرکز جهاد دانشگاهی به‌عنوان مرکز عمومی غیردولتی و بیمارستان شفا به‌عنوان مرکز خصوصی قرارداد دارد.

اسدبیگی درباره میزان پوشش هزینه‌های درمان ناباروری گفت: پرداخت بیمه سلامت براساس تعرفه‌های مصوب انجام می‌شود و در مرکز خصوصی شفا ۶۰ درصد تعرفه و در مرکز جهاد دانشگاهی ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرد.