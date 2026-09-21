به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جانشین رئیس بیمارستان سید الشهداء نیرو دریایی ارتش گفت: این طرح‌ها بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (ان آی سی یو)، دیالیز و تصویربرداری (ام آر آی)، با ظرفیت ۱۱ تخت است.

احسانی افزود: برای راه اندازی این سه بخش ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت: با بهره برداری از این طرح ماهانه هزار و ۵۰۰ بیمار از خدمات درمانی آن بهره‌مند می‌شوند.

جانشین رئیس بیمارستان سید الشهداء نیرو دریایی ارتش گفت: در ماه‌های آینده بخش سلول‌های مولکولی (PCR) و دستگاه هایپربار نیز به بهره برداری می‌رسد.

هایپربار دستگاهی پیشرفته ویژه بیماران غواص است و برای درمان بیماری‌های پوستی، دیابت و سکته‌های مغزی و قلبی کاربرد دارد.

رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان سید الشهداء نیز گفت: تصویر برداری (ام آر آی) این بیمارستان نخستین دستگاه با قابلیت تصویربرداری برای افراد با وزن بالا در هرمزگان است.

مصطفی بابایی افزود: برای دریافت خدمات تصویر برداری (ام آر آی) در این بیمارستان هیچ محدودیتی وجود ندارد و همه شهروندان می‌توانند به این بیمارستان مراجعه کنند.

وی گفت: خدمات این بخش بصورت شبانه روزی ارائه می‌شود.

محمد آشوری استاندار هرمزگان هم گفت: با هدف ارتقای حوزه بهداشت و درمان استان هزار تخت بیمارستانی تا سال آینده وارد چرخه خدمت رسانی می‌شود.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سید الشهداء ۹۰ تخت فعال دارد.