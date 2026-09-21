پخش زنده
امروز: -
سه طرح درمانی بیمارستان سید الشهداء نیروی دریایی ارتش امروز در بندرعباس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جانشین رئیس بیمارستان سید الشهداء نیرو دریایی ارتش گفت: این طرحها بخش مراقبتهای ویژه نوزادان (ان آی سی یو)، دیالیز و تصویربرداری (ام آر آی)، با ظرفیت ۱۱ تخت است.
احسانی افزود: برای راه اندازی این سه بخش ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی گفت: با بهره برداری از این طرح ماهانه هزار و ۵۰۰ بیمار از خدمات درمانی آن بهرهمند میشوند.
جانشین رئیس بیمارستان سید الشهداء نیرو دریایی ارتش گفت: در ماههای آینده بخش سلولهای مولکولی (PCR) و دستگاه هایپربار نیز به بهره برداری میرسد.
هایپربار دستگاهی پیشرفته ویژه بیماران غواص است و برای درمان بیماریهای پوستی، دیابت و سکتههای مغزی و قلبی کاربرد دارد.
رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان سید الشهداء نیز گفت: تصویر برداری (ام آر آی) این بیمارستان نخستین دستگاه با قابلیت تصویربرداری برای افراد با وزن بالا در هرمزگان است.
مصطفی بابایی افزود: برای دریافت خدمات تصویر برداری (ام آر آی) در این بیمارستان هیچ محدودیتی وجود ندارد و همه شهروندان میتوانند به این بیمارستان مراجعه کنند.
وی گفت: خدمات این بخش بصورت شبانه روزی ارائه میشود.
محمد آشوری استاندار هرمزگان هم گفت: با هدف ارتقای حوزه بهداشت و درمان استان هزار تخت بیمارستانی تا سال آینده وارد چرخه خدمت رسانی میشود.
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سید الشهداء ۹۰ تخت فعال دارد.