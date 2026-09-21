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آیین بهرهبرداری همزمان از مدارس آسیب دیده خمین در جنگ تحمیلی سوم، در مدرسه صالحی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در آیین بهرهبرداری همزمان از مدارس آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم در مدرسه صالحی گفت: ۱۴ مدرسه آسیب دیده خمین در جنگ تحمیلی سوم بهسازی و آماده بهره برداری است.
رضا مظهری با اشاره به اینکه شهرستان خمین بیشترین آسیب به مدارس را داشت، افزود: سه مدرسه در این شهرستان در جنگ رمضان بهطور کامل تخریب شده بود که فرآیند بازسازی آنها با مشارکت خیرین و نهادهای مختلف انجام و اکنون آماده بهرهبرداری است.
او گفت: در مجموع، ۲۹ فضای آموزشی، ورزشی و پرورشی نیز در شهرستان خمین آسیب دیدند و ۲۰ فضا امروز بهسازی و آماده تحویل به دانش آموزان است.
مظهری ابراز داشت: از جمله نمونههای موفق، مدرسه صالحی است که پس از دریافت آسیبهای گسترده، امروز به طور کامل بهسازی و آماده تحویل به دانشآموزان شد.
مظهری درباره وضعیت مدارس در حال ساخت و پروژههای تحت حمایت خیرین گفت: عملیات اجرایی مدرسه شقایق آغاز شده و تاپایان سال تکمیل و آماده تحویل میشود و مدارس شاهد امام رضا (ع) و عارفه نیز تا مهرماه سال آینده احداث خواهد شد.